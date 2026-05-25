Neuzugänge beim FC Zürich. Allerdings nicht bei den Spielern, sondern beim Staff. So weiss der künftige Trainer Marcel Koller nun, wer seine Assistenten sind.

Der FC Zürich nimmt Anpassungen am Trainerstab der ersten Mannschaft vor. Seit längerem ist bekannt, dass ab der nächsten Saison Marcel Koller (65) als Cheftrainer an der Seitenlinie stehen wird. Nun ist auch klar, wer ihn als Assistenten unterstützen wird.

Zum einen Carlos Bernegger (57), der zuletzt als Interimscoach tätig war. Zum anderen holen die Zürcher einen Altbekannten zurück. «Wir freuen uns, dass Harald Gämperle als Co-Trainer zum FC Zürich zurückkehrt», teilen sie am Montagabend mit. Der 58-Jährige hatte dieses Amt schon zweimal inne: von 2004 bis 2007 sowie von 2010 bis 2013. Dabei konnte er gemeinsam mit dem damaligen Trainer Lucien Favre (68) zwei Meistertitel (2006 und 2007) feiern.

Neuer Athletiktrainer verpflichtet

Auch neben dem Trainerteam gibts Anpassungen beim FC Zürich. Zur Verstärkung des Analyseteams wird Yassin Mikari (43) als leitender Videoanalyst verpflichtet. Der ehemalige Super-League-Profi übte diesen Job in den letzten fünf Jahren beim FC Rapperswil-Jona, dem ägyptischen Klub Al Ahly sowie der tunesischen Nationalmannschaft aus.

Zudem bekommen die FCZ-Profis einen neuen Athletiktrainer. Tizian Ndoyi (37), der in dieser Funktion einst während drei Jahren beim FC Basel tätig war, wird Nachfolger von Christian Kolodziej, der den Klub nach sieben Jahren verlässt. Ausserdem wird Ercüment Sahin als Trainer und Talentmanager in den Nachwuchsbereich zurückkehren. Er war letzten November unter Dennis Hediger zum Co-Trainer der ersten Mannschaft ernannt worden.

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