Nach acht Spielen ohne Sieg hat Yverdon die Reissleine gezogen. Der Waadtländer Super-Ligist trennt sich per sofort von Trainer Alessandro Mangiarratti.

1/4 Alessandro Mangiarratti ist nicht mehr Trainer von Yverdon. Foto: keystone-sda.ch

Carlo Steiner Redaktor Sport

Yverdon Sport entlässt Alessandro Mangiarratti (46) per sofort. Dies gibt der Zehnte der Super League am Dienstag bekannt. Die Waadtländer reihten zum Jahresende acht sieglose Spiele aneinander. Sein Nachfolger soll bald bekannt gegeben werden.

«Entscheidungen wie diese sind nie einfach. Alessandro ist ein echter Profi, und wir haben seine harte Arbeit und seinen Beitrag für den Verein sehr geschätzt. Wir wünschen ihm alles Gute für zukünftige Aufgaben», wird Klubpräsident Jeffrey Saunders (55) in der Medienmitteilung zitiert. Zusammen mit dem Cheftrainer wird auch sein Assistent Francesco Pargalia (36) seines Amtes enthoben.

Bei den Fans war der Coach bereits in Ungnade gefallen. Immer wieder forderten sie mit Gesängen und Transparenten seinen Rauswurf. Nach dem Cup-Aus gegen Lugano am 4. Dezember stürmten Anhänger sogar die Umkleidekabine, um ihrem Unmut Luft zu machen. Einige Fans wünschen sich eine Rückkehr des Vorgängers Marco Schällibaum (62), mit dem der Verein aufgestiegen ist und in der Super League gute Ergebnisse erzielt hat.

Mangiarratti hat den Klub im Oktober 2023 vom 62-Jährigen, der trotz Platz acht in der Tabelle beim Aufsteiger gehen musste, übernommen. Yverdon beendete die Saison im Anschluss als Neunter. In der aktuellen Spielzeit liegt Yverdon nach einem katastrophalen Herbst auf Platz zehn – nur zwei Punkte vor den Grasshoppers auf dem Barrageplatz.