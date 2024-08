1/8 Der FCZ spielt gegen Shelbourne nur 0:0, steht aber in der 3. Quali-Runde der Conference League.

Lucas Werder Reporter Fussball

Dem FCZ kann das 0:0 gegen Shelbourne herzlich egal sein. Dank des 3:0-Erfolgs im Hinspiel sind die Zürcher trotz eines schwachen Auftritts problemlos in die 3. Quali-Runde der Conference League eingezogen. Ohnehin zählt für den Klubkoeffizienten, der für die Setzliste der Uefa verantwortlich ist, nur das Weiterkommen. Die Ergebnisse spielen keine Rolle.

Darum ist die biedere Zürcher Nullnummer vor allem für die restliche Fussball-Schweiz ärgerlich. Denn ein Sieg gegen den irischen Vertreter wäre im Nationen-Ranking einen ganzen Punkt wert gewesen. Und damit genau gleich viel wie zum Beispiel ein Unentschieden in der Gruppenphase der Champions League.

Das FCZ-Remis bringt immerhin noch einen halben Zähler. Insgesamt haben Lugano, St. Gallen und Zürich so bislang 3,5 von 6 möglichen Punkten geholt. Geteilt durch die Gesamtanzahl aller im Europacup vertretenen Schweizer Klubs (5) ergibt das eine Ausbeute von 0,7 Punkten. Unglaublich, aber wahr: Von den 55 Uefa-Nationen haben nur Serbien, Liechtenstein, Nordirland, San Marino und das ausgeschlossene Russland einen schlechteren Punkteschnitt. Sogar Gibraltar (0,83) hat schon mehr Punkte gesammelt!

Punktesammeln wird schwieriger

Fairerweise gilt es festzuhalten, dass erst drei von fünf Schweizer Klubs bislang im Einsatz standen. Viele weitere Punkte könnten trotzdem nicht mehr dazukommen. Alle vier Teams, die in der 3. Quali-Runde im Einsatz stehen, bekommen es mit happigen Gegnern zu tun. In der Europa League muss Lugano gegen Partizan Belgrad ran, Servette trifft auf Braga. Der FCZ duelliert sich in der Conference-League-Quali mit Guimaraes und St. Gallen wird vom polnischen Vertreter Slask Wroclaw gefordert.

Immerhin werden durch Meister YB, der die Teilnahme an der Europa-League-Gruppenphase bereits sicher hat, noch Punkte dazukommen. Auf diese ist die Schweiz auch dringend angewiesen. Im Nationen-Ranking sind wir vom 13. auf den 17. Platz abgerutscht. Das hätte zur Folge, dass in der kommenden Saison nur noch vier Teams am europäischen Wettbewerb teilnehmen würden. Und sich am Ende vielleicht doch auch FCZ über den verpassten Sieg in Irland ärgern wird.