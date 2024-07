Mit einem Charterflug mit 80 Fans an Bord ist der FC St. Gallen am Mittwoch nach Kostanay gereist. Andere Anhänger haben gar noch eine beschwerlichere Anreise auf sich genommen.

Europa-Abenteuer in Kostanay

1/6 FCSG-Fan Luca Feurer ist seit Mittwochmittag in Kostanay.

Lucas Werder Reporter Fussball

Es ist die längste Europacup-Reise in der Geschichte des FC St. Gallen. Rund 3800 Kilometer Luftlinie beträgt die Distanz zwischen dem Kybunpark und dem Tsentralniy-Stadion, wo die Espen am Donnerstag im Rückspiel der 2. Quali-Runde der Conference League auf Tobol Kostanay treffen.

Die Mannschaft ist am Mittwochmorgen nach Kasachstan abgeflogen. Damit der rund fünfeinhalb Stunden lange Flug ohne Zwischenlandung durchgeführt werden kann, mussten die Ostschweizer eine etwas grössere Maschine chartern. Ein grosses Glück für rund 80 Fans, die dadurch mit dem Team mitfliegen konnten.

Zwei Zwischenlandungen nötig

Doch es gibt vereinzelte Espen-Anhänger, die eine deutlich umständlichere Reise auf sich nehmen, um ihren Klub in Kasachstan zu unterstützen. Gemeinsam mit einem Freund ist Luca Feurer (24) aus Grabs SG bereits am Dienstagnachmittag aufgebrochen. Rund 16 Stunden dauert die Anreise mit Zwischenlandungen in Istanbul und Astana.

«Es war eine sehr strenge Reise», sagt Feurer nach der Ankunft in Kostanay. «Aber irgendwie auch lustig, wenn du um Mitternacht plötzlich am Flughafen Istanbul St. Galler Fans antriffst.» Ursprünglich wollten die beiden von der Hauptstadt Astana mit dem Zug weiterreisen. «Aber das hätte nochmals 12 Stunden gedauert. Darum haben wir uns für den Inlandsflug entschieden», erzählt Feurer.

Nächster Gegner aus Lettland oder Polen

Nach dem Spiel am Donnerstag wollen die beiden FCSG-Fans nach Almaty weiterreisen und sich dort am Wochenende ein Spiel der kasachischen Meisterschaft anschauen. Anschliessend geht es zurück in die Schweiz – wieder mit einer rund 16 Stunden langen Reise.

Das Gastspiel in Kasachstan ist kurioserweise das erste europäische Auswärtsspiel, bei dem Feurer im Stadion sein wird. «Berufsbedingt hat es dieses Mal mit Feiertagen einfach perfekt gepasst», sagt er. Die letzte Europacup-Reise soll es für ihn aber nicht gewesen sein. Setzt sich der FC St. Gallen nach dem 4:1 im Hinspiel gegen Tobol durch, würde die nächste Auswärtsfahrt nach Riga (LAT) oder Breslau (POL) führen. Im Vergleich zu Kostanay ein Katzensprung.

