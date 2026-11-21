Ein Drittel der Saison ist gespielt. Blick zeigt anhand der Daten hinter den Resultaten, wer sich im Abstiegskampf zuletzt gesteigert hat. Und wo alle Zeichen auf Panik deuten.

Darum gehts Basel wird bei Standards gefährlicher, bleibt konteranfällig, Thun gewinnt mehr Bälle durch Pressing

Luzern lässt im Schnitt Chancen für über zwei Gegentore zu, GC lässt weniger Konterschüsse zu

Vaduz erarbeitet viele Chancen, lässt viele zu, Lausanne hat am wenigsten Chancen aus dem Spiel

Florian Raz Reporter Fussball

Basel gegen Luzern, Lausanne gegen Vaduz: Am Wochenende stehen Spiele an, die wegweisend sein könnten für Teams unter dem Strich.

Blick schaut auf die Daten hinter den Resultaten und sagt, welche der sechs Mannschaften auf den Rängen sieben bis zwölf sich so richtig Sorgen machen müssen. Und wer sich in letzter Zeit so entwickelt hat, dass Hoffnung herrscht.

Zuerst aber die Feststellung: Keiner aus dem Sextett Basel, Thun, Luzern, GC, Vaduz und Lausanne liegt per Zufall oder wegen besonders viel Pech unter dem Strich. Alle sechs erspielen sich im Schnitt weniger Chancen als ihre Gegner, und diese sind dann auch noch von geringerer Qualität.

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Das zeigt der Blick auf die Statistik der erwartbaren Tore (xG), mit der die Chancenqualität gemessen wird. Und wer sich im Spiel weniger Chancen herausspielt, holt halt seltener Punkte.

Basel Weniger schrecklich als befürchtet

Ja, liebe Basler – auch ihr gehört zu den Kandidaten zumindest für den Barrage-Platz. Die Resultate unter Slavisa Jokanivic (58) bieten ein Bild des Grauens: zwei Punkte und ein Torverhältnis von 3:6 gegen die Abstiegskandidaten Thun, GC und Vaduz. Dazu das 1:2 gegen Lugano.

So weit, so schlecht. Die guten Neuigkeiten: Die Leistungsdaten hinter den Resultaten sind weniger schrecklich als befürchtet. Aus dem Spiel erarbeiten sich die Basler zwar nur leicht mehr Chancen als unter Vorgänger Stephan Lichtsteiner (42). Dafür ist die Torgefahr bei FCB-Standards markant gestiegen.

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Die Defensive bleibt ein Problem. Unter Lichtsteiner war Basel sehr passiv – und wurde trotzdem ständig ausgekontert. Jetzt greift der FCB viel höher an – und wird immer noch ausgekontert.

Fazit: Gut sieht das nicht aus. Aber es müsste reichen, um nicht in die Abstiegszone zu geraten.

Thun Der Meister findet zu sich selbst

Die Thuner Abwehr ist laut der Datenfirma Statsbomb eine der schlechtesten im weltweiten Profifussball. Trainer Gian-Luca Privitelli (48) setzt auf viel Rotation, um die Belastung zu steuern. Entsprechend instabil war das praktisch rundum erneuerte Team zum Saisonstart.

Aber es gibt klare Anzeichen der Besserung: Die Chancenqualität der Gegner nimmt ab. Dafür steigt die Anzahl der Thuner Ballgewinne nach hohem Gegenpressing. Beides spricht dafür, dass sich die Mannschaft findet. Womit sich Privitellis Mut ausbezahlen würde, von Anfang an auf riskanten Pressingfussball zu setzen.

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Fazit: Die Kurven zeigen in die richtige Richtung. Geht es so weiter, entgeht Thun Abstieg und Barrage.

Luzern Alarmstufe Rot

Dass eine 2:3-Niederlage gegen YB in Luzern die Hoffnung weckt, dass der Turnaround geschafft ist? Sagt alles über den Zustand des FCL. Die Innerschweizer bekommen ihre defensiven Probleme einfach nicht in den Griff. Im Schnitt schenken sie dem Gegner Chancen für über zwei Tore pro Spiel.

Alarmierend: Die Daten geben keine Entwarnung. Im Gegenteil, die Kurve mit den Chancen der Gegner zeigt nach oben. Da hilft es auch nicht, dass die Luzerner die viertbeste Offensive der Liga haben, wenn es darum geht, sich Chancen aus dem Spiel heraus zu erarbeiten. Die Hoffnung ist, dass Loïc Lüthi (23) endlich jenes Puzzlestück ist, das die Innenverteidigung rettet.

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Fazit: Repariert Trainer Udo Portmann (49) nicht sofort seine Abwehr, wird es ungemütlich.

Grasshoppers Volle Kraft zurück

Es ist wenig überraschend, was Olaf Janssen (60) getan hat, nachdem er das Amt von seinem Vorgänger Peter Zeidler (64) übernommen hat: Unter Janssen greifen die Grasshoppers viel weniger hoch an. Vorbei sind die Zeiten des wilden Bällejagens in der gegnerischen Platzhälfte.

Die Folge: GC lässt nach gegnerischen Kontern nur noch 0,25 statt 2,11 Schüsse pro Spiel zu. Und die Gegner kommen aus weniger guten Positionen zum Abschluss.

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Defensiv ist GC also solider geworden. Die Frage ist bloss, ob das reicht, um auszugleichen, was im Angriff verloren geht. Der offensive Output ist unter Janssen gesunken. Allerdings ist er immer noch auf solidem Niveau. Das Problem ist weniger die Menge der Chancen als ihre Verwertung. GC fehlt ein Goalgetter.

Fazit: GC wird zum Unentschieden-Liebhaber – und hofft, dass das reicht.

Vaduz In Schönheit sterben

Die Offensive der Liechtensteiner ist beeindruckend. Vor allem für einen Aufsteiger mit einem Mini-Budget. Das Team von Marc Schneider (46) erarbeitet sich pro Spiel Chancen für fast zwei Tore. Stark.

Das Problem ist, dass das Vaduzer Offensivspektakel mit einem Defensivdebakel einhergeht. In 9 von 13 Spielen hat Vaduz dem Gegner mehr Gelegenheiten zugestanden, als es selbst hatte. Im September schien die Defensive endlich zu funktionieren. Aber zuletzt ist die Kurve der erwartbaren Gegentore wieder gestiegen. Das ist ein Problem, das Vaduz den Verbleib in der Liga kosten könnte.

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Fazit: Vaduz droht, in Schönheit abzusteigen.

Lausanne Alle Hoffnung ruht auf Magnin

Die Statistiken der Lausanner sind mindestens so schlecht wie ihre bisherige Punkteausbeute. Wenn es also in der Liga je eine logische Trainerentlassung gegeben hat, dann die des glücklosen Luka Elsner (44).

Was Nachfolger Ludovic Magnin (47) übernimmt, ist eine immerhin mittelmässige Defensive. Wobei auch hier die Tendenz zuletzt in die total falsche Richtung gezeigt hat. Richtig problematisch ist aber die impotente Offensive.

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Niemand kommt aus dem Spiel heraus zu weniger Chancen als Lausanne. Und wenn eine Chance da ist, wird sie zu selten genutzt. Magnin muss seinen Stürmern also das Toreschiessen beibringen. Etwas, das ihm zuletzt in Basel nicht gelungen ist.

Fazit: Lausanne wird für Magnin zur Herkulesaufgabe.

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