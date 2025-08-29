Abgang bei den Berner Young Boys. Noah Persson verlässt den Klub und wechselt zurück in seine Heimat Schweden.

Noah Persson spielt nicht länger für YB. Foto: freshfocus

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Noah Persson (22) bricht die Zelte in der Schweiz ab und kehrt in seine Heimat zurück. Wie sein Klub YB mitteilt, wechselt der Schwede zu Hammarby IF.

Persson wechselte im Sommer 2023 von Mjällby zu den Bernern. In jener Saison kam der linke Aussenverteidiger in 33 Pflichtspielen zum Einsatz und holte mit YB den Meistertitel. Nach sieben weiteren Einsätzen wurde er für den Rest der letzten Saison 2024/25 an die Grasshoppers ausgeliehen.

Seine Rückkehr zu YB war nun nur von kurzer Dauer. Der Klub bedankt sich für seinen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

