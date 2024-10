Abrashi feuert sein Team in der GC-Kurve an

Amir Abrashi feuert seine Teamkollegen gegen Lugano in der GC-Kurve an. Foto: freshfocus 1/5

Pascal Ruckstuhl Sport-Desk-Reporter

GC-Terrier und Captain Amir Abrashi (34) gibt nicht nur auf dem Platz immer Vollgas – er tut es auch auf den Rängen. Im für GC eminent wichtigen Spiel gegen Lugano, in dem Abrashi gelbgesperrt fehlt, steht der Mittelfeldspieler bei zehn Grad Aussentemperatur in die Fankurve und feuert sein Team für einmal aus einer anderen Perspektive aus an. «Es ist ein geiles Gefühl, mit den Fans zu singen – da wird einem nicht kalt», sagt Abrashi in der Pause gut gelaunt über sein Gastspiel in der GC-Kurve, das ihm ebenso viel Freude bereitet wie das Resultat zu diesem Zeitpunkt.

«Ein Dankeschön für die Fans»

GC führt zur Pause dank eines Treffers von Nikolas Muci mit 1:0. «Es ist ein Dankeschön für die Fans, für die tolle Unterstützung jedes Mal. Wenn man mitten drin steht, nimmt man das nochmals anders wahr. Es ist schön, haben wir sie.» Was ebenso schön ist, ist der Punktgewinn am Ende. Zwar kassiert GC noch das 1:1 in der zweiten Hälfte, mit einem Punkt gegen Titelaspirant Lugano lässt sich aber gut leben. Für Abrashi ein rundum gelungener Abend, den er in seiner Karriere, in der viel erlebt und gesehen hat, nicht so schnell vergessen wird.

Übrigens: Die GC-Fans stehen gegen Lugano nicht wie gewohnt im eigenen Fan-Sektor. Weil sich die amerikanischen GC-Besitzer für dieses Spiel eine spezielle Initiative für die eigenen Anhänger ausgedacht haben. Als «Dank für die Unterstützung in den ersten elf Runden». Alle Fans bekommen ein Ticketupgrade geschenkt. Heisst: Wer ein Ticket im Sektor B hat, darf in den Sektor C. Und so steht die GC-Kurve an diesem Abend auf der Gegentribüne.