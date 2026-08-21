DE
FR
Abonnieren

Abgang nach Deutschland
Thun verliert den nächsten Meister-Helden

Gemäss Blick-Infos verlässt Michael Heule den FC Thun in den kommenden Tagen. Der Linksverteidiger steht vor einem Wechsel zu Bundesliga-Absteiger Heidenheim.
Publiziert: vor 33 Minuten
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
Kommentieren
1/5
Michael Heule wird den FC Thun verlassen.
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
11_TobiasWedermannKommentar1_11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Lucas Werder und Tobias Wedermann

Für den amtierenden Schweizer Meister geht es Schlag auf Schlag. Am Donnerstag kassiert der FC Thun in Polen eine bittere 0:7-Klatsche in den Europa-League-Playoffs. Danach ist klar: Auch noch der nächste grosse Leistungsträger der Thuner Meistermannschaft verlässt das Berner Oberland.

Michael Heule (25) stand gegen Lech Posen wohl zum letzten Mal in der Startelf des FC Thun. Gemäss Blick-Informationen verlässt der Linksverteidiger den amtierenden Meister in Richtung 2. Bundesliga zum 1. FC Heidenheim. Der Transfer soll in den kommenden Tagen finalisiert werden und dem FC Thun eine Ablösesumme zwischen 2,5 und 3 Millionen Franken einbringen.

Heule wurde beim FC St. Gallen ausgebildet und fand über den FC Wil den Weg zu Lausanne-Ouchy in die Super League. Nach einem Abstieg und einer starken Challenge-League-Saison in der Romandie kam Heule im vergangenen Sommer zum FC Thun und wurde schnell zum unangefochtenen Stammspieler auf der linken Defensivseite. Heules Vertrag wäre noch zwei Jahre bis Sommer 2028 gelaufen. Zuletzt wurde Heule auch medial mit dem FC Basel in Verbindung gebracht, doch die Spur hinter den Kulissen führte stets ins Ausland, wo der 25-Jährige mehrere Angebote hatte. Nun kann sich Heule mit Heidenheim seinen Karriereschritt ins Ausland erfüllen.

Kommt Ersatz von YB?

Mit dem 24-jährigen Schweden Tom Strannegard hat der FC Thun bereits für möglichen Ersatz auf der linken Seite gesorgt. Zudem soll man sich laut Blick-Informationen Gedanken machen, mit einer Leihe von YB-Toptalent Olivier Mambwa nachzulegen.

Für den FC Thun ist es der nächste schwerwiegende Abgang in diesem Sommer. Sportchef Dominik Albrecht hat mitten im Transferfenster seinen Posten per sofort abgegeben, Stürmer Christopher Ibayi hat den Klub zuletzt in Richtung Marokko verlassen. Dazu kommen die bereits fixen Abgänge von Ethan Meichtry, Elmin Rastoder oder Leonardo Bertone. Heule soll aber nicht der letzte Abgang des Meisterteams sein: Mittelfeldspieler und Eigengewächs Valmir Matoshi steht ebenfalls noch vor einem Transfer und eine Einigung mit dem österreichischen Klub Sturm Graz sei laut Medienberichten bereits erzielt worden.

Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
3
9
9
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
3
8
7
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
2
7
4
FC Sion
FC Sion
3
2
6
5
FC Basel
FC Basel
3
2
6
6
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
1
5
7
Servette FC
Servette FC
3
-1
3
8
FC Zürich
FC Zürich
3
-5
3
9
FC Thun
FC Thun
3
-6
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-4
1
11
FC Luzern
FC Luzern
3
-5
1
12
FC Vaduz
FC Vaduz
3
-3
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Thun
FC Thun
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Thun
        FC Thun