Für den amtierenden Schweizer Meister geht es Schlag auf Schlag. Am Donnerstag kassiert der FC Thun in Polen eine bittere 0:7-Klatsche in den Europa-League-Playoffs. Danach ist klar: Auch noch der nächste grosse Leistungsträger der Thuner Meistermannschaft verlässt das Berner Oberland.

Michael Heule (25) stand gegen Lech Posen wohl zum letzten Mal in der Startelf des FC Thun. Gemäss Blick-Informationen verlässt der Linksverteidiger den amtierenden Meister in Richtung 2. Bundesliga zum 1. FC Heidenheim. Der Transfer soll in den kommenden Tagen finalisiert werden und dem FC Thun eine Ablösesumme zwischen 2,5 und 3 Millionen Franken einbringen.

Heule wurde beim FC St. Gallen ausgebildet und fand über den FC Wil den Weg zu Lausanne-Ouchy in die Super League. Nach einem Abstieg und einer starken Challenge-League-Saison in der Romandie kam Heule im vergangenen Sommer zum FC Thun und wurde schnell zum unangefochtenen Stammspieler auf der linken Defensivseite. Heules Vertrag wäre noch zwei Jahre bis Sommer 2028 gelaufen. Zuletzt wurde Heule auch medial mit dem FC Basel in Verbindung gebracht, doch die Spur hinter den Kulissen führte stets ins Ausland, wo der 25-Jährige mehrere Angebote hatte. Nun kann sich Heule mit Heidenheim seinen Karriereschritt ins Ausland erfüllen.

Kommt Ersatz von YB?

Mit dem 24-jährigen Schweden Tom Strannegard hat der FC Thun bereits für möglichen Ersatz auf der linken Seite gesorgt. Zudem soll man sich laut Blick-Informationen Gedanken machen, mit einer Leihe von YB-Toptalent Olivier Mambwa nachzulegen.

Für den FC Thun ist es der nächste schwerwiegende Abgang in diesem Sommer. Sportchef Dominik Albrecht hat mitten im Transferfenster seinen Posten per sofort abgegeben, Stürmer Christopher Ibayi hat den Klub zuletzt in Richtung Marokko verlassen. Dazu kommen die bereits fixen Abgänge von Ethan Meichtry, Elmin Rastoder oder Leonardo Bertone. Heule soll aber nicht der letzte Abgang des Meisterteams sein: Mittelfeldspieler und Eigengewächs Valmir Matoshi steht ebenfalls noch vor einem Transfer und eine Einigung mit dem österreichischen Klub Sturm Graz sei laut Medienberichten bereits erzielt worden.