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Brack Super League
Super League: GC-Krasniqi mit emotionalem Interivew
Aarau weckt Erinnerungen
Krasniqi: «Hatte damals keine einfache Phase in der Karriere»
GC-Spieler Samuel Krasniqi zeigt sich nach dem erfolgreichen Ligaerhalt sichtlich emotional im Interview nach dem Spiel.
Publiziert: vor 9 Minuten
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