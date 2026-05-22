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Aarau weckt Erinnerungen
Krasniqi: «Hatte damals keine einfache Phase in der Karriere»

GC-Spieler Samuel Krasniqi zeigt sich nach dem erfolgreichen Ligaerhalt sichtlich emotional im Interview nach dem Spiel.
Publiziert: vor 9 Minuten
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