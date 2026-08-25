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84 Einsätze in zwei Jahren
Lausanne lässt Stammspieler in die Türkei ziehen

Lausanne verliert eine seiner wichtigsten Stützen: Verteidiger Kévin Mouanga verlässt die Waadtländer in Richtung Süper Lig.
Publiziert: vor 9 Minuten
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Aktualisiert: vor 4 Minuten
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Kévin Mouanga wechselt von Lausanne in die Türkei zu Kasimpasa.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Kévin Mouanga (26) hat einen neuen Klub: Der Innenverteidiger von Lausanne-Sport wechselt zum türkischen Klub Kasimpasa. Dies geben die Waadtländer am Dienstagabend in einer Mitteilung bekannt.

Damit verliert Lausanne eine seiner wichtigsten Stützen: Mouanga hat in der vergangenen Saison 36 von 38 Meisterschaftsspielen bestritten, darunter acht als Captain. Dazu kommen Einsätze in allen 14 Europacup-Partien der Lausanner. Insgesamt ist der Franzose seit seinem Wechsel aus Annecy vor zwei Jahren 84-mal im Trikot der Lausanner aufgelaufen.

Nun erfolgt also der Transfer zum Klub aus Istanbul, der in der Süper Lig nach zwei Spieltagen mit vier Punkten auf Rang fünf liegt. Über die Ablösesumme herrscht Stillschweigen – Mouangas Vertrag bei Lausanne wäre noch für die laufende Saison gültig gewesen.

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