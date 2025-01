Überraschende Wiedersehen beim YB-Testspiel-Sieg in der Türkei: Ex-Basel-Stürmer Dimitri Oberlin spielt für den Gegner. Und Giorgio Contini trifft einen ehemaligen St. Gallen-Teamkollegen auf der Tribüne.

4:1-Sieg in der Türkei

1/10 Am Dienstag hat Giorgio Contini erstmals bei einem YB-Spiel auf der Trainerbank Platz genommen. Foto: TOTO MARTI

Sepsi OSK Sf. Gheorghe heisst der Klub, gegen den Giorgio Contini erstmals als YB-Trainer an der Seitenlinie steht. Zur Premiere kommt es am Dienstagabend während des Trainingslagers im türkischen Ferienort Belek. Der 51-Jährige coacht lautstark, lässt seine Männer hören, was er im Testspiel von ihnen verlangt – und dies auf Französisch, Englisch, Italienisch und Deutsch. Seine Mannschaft liefert gegen den Siebtplatzierten der rumänischen Liga einen klaren und ungefährdeten 4:1-Sieg ab.

Auffällig: Felix Emmanuel Tsimba. Der 18-jährige Stürmer der Berner U21 kam im letzten Hinrundenspiel gegen Servette zu einem elfminütigen Debüt in der Super League. Am Dienstag in Belek unterstreicht er seine Ambitionen für die erste Mannschaft mit einem Tor und einem Assist. Joël Monteiro, Lewin Blum und Darian Males erzielen die weiteren Treffer.

Lautstarke Proteste vor dem Gegentor

Das Gegentor rund zehn Minuten vor Schluss sorgt derweil noch für grossen Ärger bei den Young Boys. Nach einem Vergehen klar ausserhalb des Strafraums zeigt der türkische Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt – trotz lautstarker Proteste aller Berner. Den Elfer hält Marvin Keller im YB-Tor souverän, doch der Schiedsrichter schreitet gleich nochmals ein und lässt den Penalty wiederholen. Im zweiten Versuch ist der Ball dann drin.

Das Duell gegen Sepsi wird neben dem Platz etwas überraschend zum grossen Wiedersehen. Im Kader der Rumänen steht etwa der Schweizer Stürmer Dimitri Oberlin, für den der FC Basel einst über 4 Millionen Franken Ablösesumme bezahlt hat. Von einigen YB-Spielern wird er herzlich begrüsst. Noch grösser ist die Freude bei Giorgio Contini über einen prominenten rumänischen Gast auf der Tribüne. Nicht etwa die rumänische Trainerlegende und aktueller Nationalcoach Mircea Lucescu, sondern sein Co-Trainer Ionel Gane. Mit dem einstigen Stürmer wurde Contini als Spieler beim FC St. Gallen 2000 Meister.

Auf das grosse Wiedersehen von Rückkehrer Christian Fassnacht im YB-Dress müssen sich die Fans noch gedulden. Aufgrund leichter muskulärer Probleme kommt der 31-Jährige in den Testspielen noch nicht zum Zug. Auch der Rückrundenauftakt gegen Winterthur könnte für Fassnacht noch zu früh kommen.