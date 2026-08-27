Dominik Livakovic hat einen neuen Klub: Der kroatische Nationaltorhüter wechselt von Fenerbahce zum FC Barcelona. Er könnte gleich wieder ausgeliehen werden.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die Torhüter-Fraktion beim FC Barcelona ist um einen Namen gewachsen: Vom türkischen Vizemeister Fenerbahce stösst Dominik Livakovic für rund 1,9 Millionen Franken zu den Katalanen. Dort unterschreibt er einen Vertrag bis im Sommer 2030, wie sein neuer Klub am Donnerstag mitteilt.

Der 31-Jährige machte sich vor allem als kroatischer Nationalgoalie einen Namen – für die Nationalmannschaft ist er bislang 79-mal aufgelaufen und erreichte mit ihr 2022 den WM-Halbfinal.

In Istanbul ist er zuletzt aber kaum noch zum Einsatz gekommen. In der letzten Saison war er gleich zweimal ausgeliehen: Erst verbrachte er die Hinrunde bei Barcelonas Liga-Konkurrent Girona, anschliessend kehrte er für die Rückrunde zu Dinamo Zagreb, wo er einst sieben Jahre lang gespielt hat, zurück. In der kroatischen Hauptstadt kürte er sich immerhin zum Meister.

Auch bei Barcelona könnte er schon bald wieder ausgeliehen werden, damit die Blaugrana in der kommenden Saison die Gehaltsbestimmungen des Financial Fairplay einhalten. Anschliessend ist er, nach dem Auslaufen des Vertrags mit Wojciech Szczesny (36) im kommenden Sommer, gemäss der spanischen «Marca» eher als Nummer zwei hinter Joan Garcia (25) vorgesehen.

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