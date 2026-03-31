Bevor an der Endrunde in den USA und in Kanada der erste Ball rollt, lanciert UBS die grösste Fanaktion der Schweiz: in Form eines XXL-Trikots, auf dem sich das ganze Land verewigen kann. Wir sagen, wie du dabei sein kannst!

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von UBS

Am vergangenen Freitagabend startete in Basel mit dem Vorbereitungsspiel gegen Deutschland zugleich eine gross angelegte Fanaktion für unser Schweizer Nationalteam: Das überdimensional grosse Fussballleibchen von UBS, auf dem sämtliche Fussballfans in den kommenden Monaten ihre Grussbotschaften an unsere Fussballhelden festhalten können, wurde erstmals ausgerollt.

Mit 19 Metern in der Breite und 18 Metern in der Länge misst das riesige Kleidungsstück aus Jerseystoff insgesamt 250 Quadratmeter. Das entspricht etwa 20 Parkfeldern. Es ist damit das grösste Nati-Trikot des Landes, das die Fussball-Schweiz zusammenhält. Denn es stellt sich die Frage: Wie stärkt ein ganzes Land seinem Team den Rücken, wenn dieses tausende Kilometer weit entfernt spielt? Die Antwort darauf ist die grösste Fanbotschaft der Schweiz: ein gigantisches Fantrikot, das nicht nur einem Spieler gehört – sondern dem ganzen Land. Die Schweiz als 12. Spieler.

In den kommenden Wochen und Monaten sollen deshalb möglichst viele Nati-Anhängerinnen und -Anhänger die Gelegenheit erhalten, Teil dieser Fussball-Geschichte zu werden. Familien, Kinder, Fans und bekannte Persönlichkeiten sind eingeladen, ihre Nachrichten direkt auf das Trikot zu schreiben. Sie sollen nicht bloss Zuschauende sein, sondern einen nationalen Moment mitprägen. Sie sind quasi dabei, wo alles beginnt, und setzen mit ihren tausenden Bekundungen gemeinsam ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt einer ganzen Fussballnation.

Schweizer Nati-Legenden machen den Auftakt

Nati-Legende Andy Egli (67) verfolgte das Testspiel im Basler St. Jakob-Park gegen Deutschland live vor Ort. Wenig überraschend also, dass er zu den allerersten gehörte, die sich mit einer persönlichen Botschaft auf dem roten Stoff verewigte. Egli zeigt sich begeistert von der UBS-Fanaktion. «Ich finde es phänomenal. Ich habe in meinem Leben noch nie so ein grosses Trikot gesehen!» Die Aktion könne alle mobilisieren, um zu zeigen: Seht, hier passiert in wenigen Monaten etwas Grossartiges.

Und was gibt er seinen Nati-Nachfolgern für die Spiele in den USA und in Kanada mit auf den Weg? «Packed d’Chance, Grosses (1/2-Final) z’erreichä», steht jetzt von Andy Egli auf dem Trikot. «Mit Grosses meine ich eben den Halbfinal, weil es der Schweiz bisher an einer Endrunde noch nie gelungen ist. Ich bin überzeugt, dass unsere Nati die Qualität hat, den grossen Coup landen zu können.»

Eglis früherer Nati-Kollege Georges Bregy (68) liess sich die Chance, eine persönliche Botschaft aufs Trikot zu schreiben, ebenfalls nicht entgehen. Und er ist im Vergleich zu Egli sogar noch optimistischer. «Ich wünsche der Nati viel Glück und viele Tore. Bis dann im Finale», schrieb der Walliser aufs Trikot. Es sei alles möglich, ist er überzeugt. «Weil wir im Moment eine super Nati haben», so Bregy. «Das Team ist sehr harmonisch, ist eine Einheit geworden. Das macht einen sehr zuversichtlich, dass wir es schaffen könnten.» Die Fan-Aktion von UBS finde er ausserordentlich schön. «Vor allem, dass man die ganze Nation zusammenbringt und jeder die Möglichkeit hat, seine Botschaft mitzugeben. Dass man hier zeigen kann, wie wir sozusagen über den Ozean hin zusammenhalten.»

Trikot-Tournee: Hier kannst du mitmachen!

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«Wenn die Spieler das sehen, werden sie motiviert sein»

Hunderte Matchbesucherinnen und -besucher taten es den beiden Nati-Legenden gleich – und platzierten ihre Motivationssprüche auf dem Trikot. Urs Nussbaumer (46) kam mit der ganzen Familie ans Testspiel. «Die Aktion muss unterstützt werden», schwärmt er. «Es gibt nichts Besseres, als wenn die ganze Fangemeinschaft am gleichen Projekt arbeitet.» Als Botschaft an die Nati zeichnete die Familie ein Schweizer Kreuz aufs Trikot und schrieb die Namen dazu. «Es verbindet uns mit der Schweiz. Und die Nati ist ein grosser Teil der Schweiz.»

Auch die beiden Kollegen Tufan (32) und Enes (32) finden die Fan-Aktion cool. «Ich denke, das bringt auch etwas. Wenn die Spieler das sehen, werden sie sicher auch motiviert sein.» Das Duo verewigte die Worte «Jungs, wir schaffen das. Hopp Schwiiz.» auf dem Stoff. Enes: «Unsere Botschaft ist: Wir schaffen das. Wir müssen gewinnen!»

Liam (10) ermutigt das Team mit seinem motivierenden Spruch «Alli alles gä!» Denn: «Vor zwei Jahren bei der EM waren sie super stark und jetzt sollen sie nochmals alle alles geben.» Er freue sich auf die erste Endrunde, die er als richtiger Fan erlebe. «Bei der letzten Austragung war ich erst sechs Jahre alt und da war ich halt noch ein wenig kleiner. Ich freue mich sehr darauf.»

Jan (14) schrieb selbstbewusst «Wir werden Weltmeister» aufs Trikot. Er findet: «Selbstvertrauen muss man haben, und wenn man keines hat, kann man auch nicht gewinnen.» Jans Mami Nicole (55) fant bei der Nati ebenfalls mit – und tritt als Chauffeurin in Aktion, wenn die Schweiz gewinnt: «Dann fahre ich unsere Leute zuerst durchs Dorf. Danach gehts nach Schaffhausen, wo wir hupen und die Fähnli herausstrecken. Wir haben ein Riesenfest!»

Auch Heidi (48) und Philipp Baumgartner (53) sind grosse Fans – und finden die Aktion von UBS gelungen. «Wenn das aufgezogen wird, kann man sagen: Da drauf habe ich unterschrieben!» Ihre Message: «Hopp Schwiz von Family Baumgartner von Niederbipp». «Es gibt nur eines für die Schweiz: Vollgas geben», sagt Vater Philipp. «Wir freuen uns darauf, mit der ganzen Familie die Matches zu schauen – und hoffentlich manchen Sieg zu feiern.»

UBS Fussball-Engagement: Dabei, wo alles beginnt. Seit 1993 ist UBS Hauptpartnerin des Schweizerischen Fussballverbandes und unterstützt den Schweizer Fussball auf allen Ebenen: das Beach-Soccer- und eFootball-Nationalteam, von der Nachwuchsförderung bis zu den Nationalteams der Frauen und Männer. UBS ist dort präsent, wo Fussball beginnt – und wo Geschichte geschrieben wird. Mit dem gigantischen Fantrikot ist die ganze Schweiz eingeladen, mitzuwirken und Teil der grössten Fanbotschaft des Landes zu werden. Wir freuen uns über möglichst viele Teilnahmen an den Stationen des Trikots! Seit 1993 ist UBS Hauptpartnerin des Schweizerischen Fussballverbandes und unterstützt den Schweizer Fussball auf allen Ebenen: das Beach-Soccer- und eFootball-Nationalteam, von der Nachwuchsförderung bis zu den Nationalteams der Frauen und Männer. UBS ist dort präsent, wo Fussball beginnt – und wo Geschichte geschrieben wird. Mit dem gigantischen Fantrikot ist die ganze Schweiz eingeladen, mitzuwirken und Teil der grössten Fanbotschaft des Landes zu werden. Wir freuen uns über möglichst viele Teilnahmen an den Stationen des Trikots! Mehr zum Fussball-Engagment

Enthüllung vor Abflug in die USA

Gelegenheiten, selbst Teil der umfassendsten Fanbotschaft der Schweiz zu werden, gibt es noch zahlreiche: Nach dem Start in Basel macht das XXL-Trikot am 22. April Halt in Bern. Weitere Stationen sind Lausann und Locarno (weitere Infos siehe Klickmap).

Höhepunkt der Aktion ist die persönliche Übergabe des Trikots an die Nati Anfang Juni, direkt vor dem Abflug in Richtung USA und somit kurz vor Turnierstart. Die Botschaft, welche das Team auf ihre Reise begleitet, ist klar: Ein ganzes Land steht hinter euch – und wird für das Turnier in Übersee für ordentlich Rückenwind sorgen.

Die Aktion ist nicht nur Sinnbild für den grossen Zusammenhalt der Fussballnation: Sie setzt auch ein weiteres starkes Zeichen für das langjährige UBS Engagement im Schweizer Fussball. «Als Bank für die Schweiz möchten wir unsere Kundinnen und Kunden über sämtliche Lebensphasen hinweg begleiten», sagt Martina Koch, Segmentsleiterin Basel bei UBS. «Diese Langfristigkeit widerspiegelt sich auch in unserem Fussballengagement. Damit möchten wir den Menschen einzigartige, emotionale Momente bieten – und sie begeistern.» (siehe Box)

Die Fanaktion steht auf perfekte Weise für die Werte, für die UBS steht: Leidenschaft, Engagement und Leistung. Mit dem gigantischen Trikot wird dieses Engagement nun für alle sichtbar – und erlebbar.