1/5 Passt man das Sprichwort etwas an und macht «Glück im Spiel, Pech in der Liebe» daraus, würde es auf Lothar Matthäus zutreffen. Foto: imago/Kosecki

Darum gehts Lothar Matthäus zeigt sich mit neuer Partnerin bei Promi-Skirennen

Theresa Sommer, 26, studiert Wirtschaft und Psychologie in London

Matthäus war bereits fünfmal verheiratet, letzte Scheidung vor vier Jahren

Nicolas Horni Sportredaktor

Auf dem Platz gelang dem deutschen Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (64) früher so gut wie alles. Satte sieben Mal wurde er deutscher Meister, dazu gewann er den italienischen Scudetto, den Uefa-Cup, wurde Europa- und auch Weltmeister. In der Liebe hingegen wollte es für Matthäus bisher noch nicht so richtig klappen. Fünfmal war der heutige TV-Experte bereits verheiratet, alle Ehen gingen in die Brüche.

Seine letzte Trennung ist mittlerweile vier Jahre her. 2021 liess er sich von der Russin Anastasia Klimko scheiden. Mittlerweile soll sich der 64-Jährige neu verguckt haben. Wie das Magazin «Bunte» berichtet, soll sich Matthäus am letzten Wochenende bei einem Promi-Skirennen mit einer neuen Partnerin an seiner Seite gezeigt haben. So sollen die beiden dort nicht nur «entspannt – und sichtlich glücklich» gewirkt, sondern sich auch immer wieder tief in die Augen geblickt haben. So die Einschätzung des deutschen Promi-Magazins.

38 Jahre jüngere Studentin

Doch, um wen handelt es sich bei der neuen Frau an der Seite des einstigen Weltkickers? Ihr Name soll Theresa Sommer sein. Sie sei mit 26 Jahren deren satte 38 Jahre jünger als Matthäus. Sie studiere heute nicht nur Wirtschaft am renommierten King’s College in London, sondern gleichzeitig auch Psychologie an der Durham University. Nebenbei soll Sommer öfters auch modeln.

Wie lange und ob die beiden überhaupt ein Paar sind, wollte Matthäus nicht verraten. «Wir sind zum Skifahren hier – das ist Privatsache», liess er sich zumindest gegenüber der «Bunte» entlocken. Auf RTL-Anfrage teilte er indes über einen Berater lediglich mit: «Kein Kommentar.»