1/5 Aleksandar Stankovics Zeit beim FC Luzern läuft ab. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Darum gehts Aleksandar Stankovic kehrt im Sommer wohl zu Inter zurück

Inter erwägt, Stankovic zur Klub-WM in die USA mitzunehmen

Rückkaufoption beträgt rund 3 Millionen Franken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Rund um die Zukunft von Aleksandar Stankovic (19) gibt es für die Luzern-Fans eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute: Noch fünf Spiele trägt der Sohn von Inter-Legende Dejan Stankovic (46) das FCL-Trikot. Drei davon werden in der Swissporarena stattfinden. Es heisst also: geniessen, solange er noch da ist.

Die schlechte Nachricht: Es werden wohl die letzten Auftritte von Stankovic in Blau-Weiss sein. Nach dem erfolgreichen Leihjahr (3 Tore und 2 Assists) verdichten sich die Zeichen, dass er zu seinem Stammklub Inter zurückkehrt. Zwar hat FCL-Sportchef Remo Meyer (44) das Geld, um die Kaufoption in Höhe von 1,5 Millionen Franken zu ziehen. Doch inzwischen ist es genauso sicher, dass Inter die im Leihvertrag festgelegte Rückkaufoption ziehen wird.

Geht Stankovic an die Klub-WM?

Gemäss Blick-Informationen beträgt diese rund 3 Millionen Franken. Damit wird sich Stankovic unter den fünf teuersten Abgängen der Luzerner Vereinsgeschichte einreihen. Und der Klub macht mit dem Italo-Serben einen Gewinn von gut 1,5 Millionen Franken. Ein Batzen, der den finanziell nach wie vor angeschlagenen Luzernern guttut.

Doch wie sieht Stankovics Zukunft ab Sommer aus? Wie es aus Mailand heisst, erwägt Inter, ihn zur Klub-Weltmeisterschaft in die USA mitzunehmen. Dort oder spätestens während der Saisonvorbereitung will Trainer Simone Inzaghi (49) ihn unter die Lupe nehmen. Erst dann gibt es einen Entscheid, ob der talentierte Mittelfeldmann in der Saison 2025/26 Teil des Kaders sein wird oder nicht.

1:02 Wo landet Papa Dejan? Stankovic rankt die besten Mittelfeldspieler

Klubs stehen Schlange

Einfach wird das Unterfangen für Stankovic aber nicht. Zumal die Konkurrenz im Inter-Mittelfeld gross ist. Stand jetzt hätten die Nerazzurri nächste Saison mit ihm sieben zentrale Mittelfeldspieler unter Vertrag. Deshalb ist es gut möglich, dass er woanders unterkommt. Allerdings wiederum nur auf Leihbasis.

In den letzten Wochen sind bei Inter-Sportchef Piero Ausilio (52) reihenweise Anfragen für Stankovic eingegangen. Besonders nach seinem herrlichen Freistosstor gegen YB. Aber auch schon zuvor hatten ihn in Luzern Klubs aus der Bundesliga (Stuttgart), aus der Serie A sowie belgische Vereine wie Brügge beobachtet.

Auch der FCL wäre bereit, Stankovic nochmals auszuleihen. Inter dürfte das aber nur in Erwägung ziehen, wenn die Zentralschweizer fix an einer europäischen Ligaphase teilnehmen. Das ist aber Zukunftsmusik. Stankovic selbst will, wie er im Blick-Interview erklärt, noch nichts davon wissen. Und das kauft man ihm ab. Zu verbunden fühlt er sich mit Luzern, und zu dankbar ist er, dass man ihm hier das Vertrauen geschenkt hat.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos