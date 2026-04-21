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«Sehr glücklich und stolz»
Brandopfer von Crans-Montana unterschreibt Profivertrag

Anfang Jahr hat Tahirys Dos Santos die Brandkatastrophe von Crans-Montana überlebt. Er hat sich zurückgekämpft und erlebt in seiner Karriere nun einen Meilenstein. Er unterschreibt in der Ligue 1 seinen ersten Profivertrag.
Publiziert: 10:06 Uhr
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Tahirys Dos Santos hat schlimme Zeiten hinter sich.
Foto: Icon Sport via Getty Images
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Ligue-1-Klub Metz stattet ein Eigengewächs mit dem ersten Profivertrag aus. Tahirys Dos Santos unterschreibt bis Sommer 2027. Für den 19-Jährigen ist es ein wichtiger Schritt in seiner Karriere. «Ich bin sehr glücklich und stolz, meinen ersten Profivertrag bei meinem Ausbildungsverein zu unterschreiben», wird er auf der Metz-Homepage zitiert.

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Die Geschichte von Dos Santos berührt. Denn Anfang Jahr hat er die Brandkatastrophe von Crans-Montana VS schwer verletzt überlebt. Beim Feuer in der Bar Le Constellation hat er an 30 Prozent seines Körpers Brandverletzungen erlitten. «Dieser Moment hat nach den schwierigen Monaten, die ich im Krankenhaus durchgemacht habe, einen ganz besonderen Stellenwert», so Dos Santos.

«Diese Prüfung hat mich stärker gemacht und mir beigebracht, niemals aufzugeben.» Dabei gilt sein Dank besonders seinen Eltern, die enorme Opfer gebracht haben, «damit ich heute hier stehen kann». Gleichzeitig richtet er sich an alle, die noch kämpfen. «Gebt die Hoffnung niemals auf.» Das hat auch Dos Santos nicht gemacht. Und wird dafür nun belohnt.

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