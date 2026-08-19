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Spanische Fussballer werden von Erdbeben erschüttert
Schock-Moment in Spanien
Fussballer werden von Erdbeben erschüttert
Die Fussballer vom granadinischen Vorstadt-Klub Arenas CD erleben während ihres Trainings eine echte Überraschung. Plötzlich bebt die Erde.
Publiziert: vor 53 Minuten
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