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Schock-Moment in Spanien
Fussballer werden von Erdbeben erschüttert

Die Fussballer vom granadinischen Vorstadt-Klub Arenas CD erleben während ihres Trainings eine echte Überraschung. Plötzlich bebt die Erde.
Publiziert: vor 53 Minuten
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Fussball aktuell
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