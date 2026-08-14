Grasshoppers holen Offensivspieler aus Genf

Julian von Moos hat einen neuen Klub: Der Offensivspieler wechselt von Servette zu GC. Bei den Zürchern hat er einst mehrere Juniorenstufen durchlaufen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Transfer-Coup für GC: Die Zürcher verstärken ihre Offensive mit Julian von Moos. Der 25-Jährige stösst von Servette zum Rekordmeister. Dort unterschreibt der ehemalige Schweizer U21-Nationalspieler einen Vertrag bis 2028.

Für den Ostschweizer ist der Wechsel nach Zürich eine Rückkehr: Zwischen 2016 und 2018 verbrachte er einige Jahre in den Juniorenauswahlen der Grasshoppers. So bezeichnet er GC in der Mitteilung auch als «Klub, bei dem ich aufgewachsen bin und der eine wichtige Rolle in meiner Entwicklung als junger Spieler gespielt hat.»

Für von Moos ist GC bereits die fünfte Station in der Super League, nachdem er für Basel, St. Gallen, Servette und in der letzten Saison leihweise für den FC Luzern aufgelaufen ist. In 115 Einsätzen kommt er dabei auf 14 Tore und 22 Assists. In dieser Saison hat er für Servette verletzungsbedingt aber erst acht Minuten bestritten – ausgerechnet beim 2:1-Sieg am dritten Spieltag gegen seine neuen Teamkollegen von GC.

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