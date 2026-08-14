DE
FR
Abonnieren

Rückkehr zu Jugendklub
Grasshoppers holen Offensivspieler aus Genf

Julian von Moos hat einen neuen Klub: Der Offensivspieler wechselt von Servette zu GC. Bei den Zürchern hat er einst mehrere Juniorenstufen durchlaufen.
Publiziert: 10:28 Uhr
|
Aktualisiert: 10:31 Uhr
Kommentieren
1/2
Julian von Moos wechselt nach Zürich: Der Offensivspieler schliesst sich GC an.
Foto: Pius Koller
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Transfer-Coup für GC: Die Zürcher verstärken ihre Offensive mit Julian von Moos. Der 25-Jährige stösst von Servette zum Rekordmeister. Dort unterschreibt der ehemalige Schweizer U21-Nationalspieler einen Vertrag bis 2028.

Für den Ostschweizer ist der Wechsel nach Zürich eine Rückkehr: Zwischen 2016 und 2018 verbrachte er einige Jahre in den Juniorenauswahlen der Grasshoppers. So bezeichnet er GC in der Mitteilung auch als «Klub, bei dem ich aufgewachsen bin und der eine wichtige Rolle in meiner Entwicklung als junger Spieler gespielt hat.»

Für von Moos ist GC bereits die fünfte Station in der Super League, nachdem er für Basel, St. Gallen, Servette und in der letzten Saison leihweise für den FC Luzern aufgelaufen ist. In 115 Einsätzen kommt er dabei auf 14 Tore und 22 Assists. In dieser Saison hat er für Servette verletzungsbedingt aber erst acht Minuten bestritten – ausgerechnet beim 2:1-Sieg am dritten Spieltag gegen seine neuen Teamkollegen von GC.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
In diesem Artikel erwähnt
Servette FC
Servette FC
Super League
Super League
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Servette FC
        Servette FC
        Super League
        Super League
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich