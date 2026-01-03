Serie-A-Klub buhlt um Bayern-Verteidiger

Im Sommer 2023 wechselte Min-Jae Kim von Napoli zu den Bayern. Seit dieser Saison ist der Südkoreaner nicht mehr Stammspieler. Italienische Medien berichten, dass er sich schon im Januar der AC Milan anschliessen könnte.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Laut der «Gazzetta dello Sport» ist Milan an einer Verpflichtung von Bayern-Verteidiger Min-Jae Kim (29) interessiert. Die Zeitung berichtet, dass die Mailänder den Südkoreaner schon im Januar holen wollen. Der Klub sei auf der Suche nach international erprobten Spielern, die zudem im besten Fall die Serie A schon kennen. Dies trifft auf Kim, der in der Saison 2022/23 mit Napoli Meister wurde, zu.

Nach Informationen der «Bild» will Bayern-Coach Vincent Kompany den Spieler jedoch nicht abgeben, auch wenn er unter dem Belgier zuletzt nur noch als Ergänzungsspieler fungierte. Die Münchner sind in der Innenverteidigung knapp besetzt und müssten im Falle eines Abgangs umgehend einen Ersatz finden.

Auch der Spieler soll laut «Bild» beim FCB bleiben wollen, auch weil die Situation um Stamm-Verteidiger Dayot Upamecano noch nicht geklärt ist.

Die deutsche Zeitung geht daher davon aus, dass die Bayern Kim nur bei einem sehr guten Angebot ziehen lassen würden – in der Grössenordnung der 50 Millionen Euro, die man 2023 an Napoli bezahlte. Die «Gazzetta dello Sport» spekuliert auch über ein Leihgeschäft. Jedoch könnte Kims Mega-Gehalt (geschätzt 17 Millionen Euro jährlich) dabei zum Problem werden.

