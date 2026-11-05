Ronaldos Schwester meldet sich nach CR7-Rücktritt zu Wort

Nach Cristiano Ronaldos Rücktritt aus der Nationalmannschaft meldet sich seine Schwester Kátia Aveiro emotional zu Wort. Neben Stolz und Abschiedsschmerz lässt sie offen, worauf ihre rätselhafte Andeutung zielt.

Darum gehts Cristiano Ronaldo tritt aus Portugals Nationalteam zurück

Kátia Aveiro würdigt ihn auf Instagram als Legende

Sie deutet offene Fragen an: «Die Zeit hat das letzte Wort»

Blick Sportdesk

Cristiano Ronaldo verabschiedet sich von der portugiesischen Nationalmannschaft. Kurz nach der Bekanntgabe seines Rücktritts meldet sich seine Schwester Kátia Aveiro auf Instagram zu Wort. In einer emotionalen Botschaft würdigt sie die Karriere ihres Bruders – und lässt dabei auch eine vielsagende Spitze durchblicken.

«Ich könnte so viel sagen. Aber die Zeit wird es zeigen. Bis dahin sage ich dir: Du bist grossartig, du bist gigantisch, du bist eine Legende», schreibt Aveiro in ihrer Instagram-Story.

Anschliessend wird sie noch persönlicher: «Heute verabschiedet sich die Welt von dir in der portugiesischen Nationalmannschaft. Als deine Schwester blicke ich zurück und empfinde einen Stolz, der kaum in meine Brust passt. Ich weiss, welche Kämpfe du ausgefochten hast, was du alles für unser Land gegeben und aufgebaut hast.»

Ronaldo habe nicht nur sein eigenes Schicksal verändert, sondern ganz Portugal mitgerissen. «Heute ist ein trauriger Tag. Aber ein Kapitel muss enden, damit ein neues beginnen kann», schreibt Aveiro.

Sie lässt vieles offen

Dann folgt eine Aussage, die aufhorchen lässt: «Die Zeit hat das letzte Wort. Und wenn es noch etwas gibt, das eine Antwort braucht, wird man morgen vielleicht klarer sehen.» Worauf sie damit anspielt, lässt die Schwester des Superstars offen.

Zum Schluss richtet Aveiro liebevolle Worte an ihren Bruder. «Deine Ehre und dein Weg sind grösser als jeder Abschied. Dieses Foto mag keine gute Qualität haben, aber es bedeutet mir unglaublich viel. Es bewahrt ein Stück unserer Geschichte.»

Und weiter: «Bevor du der Cristiano Ronaldo wurdest, den die ganze Welt bewundert, warst du mein Bruder, mein kleiner Junge – und wirst es immer bleiben. Ich liebe dich. Ich bin unendlich stolz auf dich.»

Dieser Artikel ist zuerst auf abola.pt erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.