Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft PSG soll nächste Woche mit dem FC Barcelona über Ferran Torres verhandeln

Torres wurde vor zwei Wochen durch WM-Finaltor Spaniens Nationalheld

Mögliche Ablösesumme: 50 Millionen Euro für den vielseitigen Offensivspieler

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Paris Saint-Germain macht offenbar ernst im Werben um Ferran Torres (26). Der spanische Nationalspieler soll einem Wechsel zum französischen Champions-League-Sieger grundsätzlich zugestimmt haben. Nun stehen laut Transfermarkt nächste Woche Gespräche zwischen PSG und dem FC Barcelona an.

Torres geht beim katalanischen Traditionsklub in sein letztes Vertragsjahr. Sein Vertrag beim FC Barcelona läuft bis am 30. Juni 2027. Eine Verlängerung ist bislang nicht unterschrieben.

Der Klub von Trainer Luis Enrique befindet sich mitten im personellen Umbruch und sieht im vielseitig einsetzbaren Offensivspieler eine wichtige Verstärkung für die neue Saison. Im Raum steht eine Ablösesumme von rund 50 Millionen Euro. Der Spanier soll sich bereits positiv zu einem Wechsel nach Frankreich geäussert haben.

Vor zwei Wochen wurde er in Spanien zum Nationalhelden

Für Torres wäre es nach Valencia, Manchester City und Barcelona bereits die vierte Station in einer Karriere, die zuletzt wieder deutlich an Fahrt aufgenommen hat. In der vergangenen Saison gehörte der Angreifer zu den torgefährlichsten Spielern der Katalanen und steigerte seinen Marktwert erneut.

Zudem wurde er vor zwei Wochen in seiner Heimat zum Nationalhelden. Torres erzielte im Final der Fussball-WM am 19. Juli 2026 in der 106. Minute der Verlängerung das entscheidende 1:0 für Spanien gegen Argentinien.

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