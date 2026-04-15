Fussball live auf RED+
RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der Hoval Promotion League und 1. Liga Classic sowie von weiteren Partien aus den Schweizer Amateur- und Jugendligen im live und re-live an.
RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der Hoval Promotion League und 1. Liga Classic sowie von weiteren Partien aus den Schweizer Amateur- und Jugendligen im live und re-live an.
Promotion League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SC Kriens
26
47
63
2
SC Bruhl St Gallen
26
33
56
3
FC Biel-Bienne
26
23
49
4
BSC Young Boys II
26
15
46
5
FC Basel II
26
14
46
6
FC Bavois
26
13
43
7
FC Schaffhausen
26
-2
38
8
FC Zürich II
26
2
37
9
SC Cham
26
-5
35
10
FC Bulle
26
-1
34
11
FC Luzern II
26
2
32
12
FC Lugano II
26
-16
32
13
FC Breitenrain
26
-4
28
14
FC Grand-Saconnex
26
-7
27
15
FC Lausanne Sports U21
26
-14
26
16
FC Kreuzlingen
26
-24
26
17
FC Paradiso
26
-16
24
18
Vevey-Sports
26
-60
4
Aufstieg
Abstieg