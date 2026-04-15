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Spitzenkampf im Live-Stream
Macht Kriens nächsten Schritt in Richtung Aufstieg?

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick ausgewählte Spiele der Promotion League im Livestream. Leader Kriens gastiert heute zum Spitzenkampf beim SC Brühl. Mit einem Sieg im Direktduell könnten die Innerschweizer einen entscheidenden Schritt in Richtung Aufstieg machen.
Publiziert: vor 27 Minuten
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Fussball live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der Hoval Promotion League und 1. Liga Classic sowie von weiteren Partien aus den Schweizer Amateur- und Jugendligen im live und re-live an. 

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Mehr Infos unter red.sport.
Promotion League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SC Kriens
SC Kriens
26
47
63
2
SC Bruhl St Gallen
SC Bruhl St Gallen
26
33
56
3
FC Biel-Bienne
FC Biel-Bienne
26
23
49
4
BSC Young Boys II
BSC Young Boys II
26
15
46
5
FC Basel II
FC Basel II
26
14
46
6
FC Bavois
FC Bavois
26
13
43
7
FC Schaffhausen
FC Schaffhausen
26
-2
38
8
FC Zürich II
FC Zürich II
26
2
37
9
SC Cham
SC Cham
26
-5
35
10
FC Bulle
FC Bulle
26
-1
34
11
FC Luzern II
FC Luzern II
26
2
32
12
FC Lugano II
FC Lugano II
26
-16
32
13
FC Breitenrain
FC Breitenrain
26
-4
28
14
FC Grand-Saconnex
FC Grand-Saconnex
26
-7
27
15
FC Lausanne Sports U21
FC Lausanne Sports U21
26
-14
26
16
FC Kreuzlingen
FC Kreuzlingen
26
-24
26
17
FC Paradiso
FC Paradiso
26
-16
24
18
Vevey-Sports
Vevey-Sports
26
-60
4
Aufstieg
Abstieg
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