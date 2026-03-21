Remo Wiedmer
Fussball live auf RED+
RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der Hoval Promotion League und 1. Liga Classic sowie von weiteren Partien aus den Schweizer Amateur- und Jugendligen im live und re-live an.
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Promotion League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SC Kriens
22
37
54
2
SC Bruhl St Gallen
22
21
46
3
BSC Young Boys II
22
16
43
4
FC Biel-Bienne
22
19
42
5
FC Bavois
22
19
42
6
FC Basel II
22
12
37
7
FC Zürich II
22
1
33
8
FC Schaffhausen
22
-3
31
9
SC Cham
22
-2
28
10
FC Lugano II
22
-14
28
11
FC Luzern II
22
-1
25
12
FC Bulle
22
-4
25
13
FC Grand-Saconnex
22
-6
24
14
FC Breitenrain
22
-4
23
15
FC Lausanne Sports U21
22
-7
23
16
FC Kreuzlingen
22
-18
22
17
FC Paradiso
22
-17
18
18
Vevey-Sports
22
-49
4
Aufstieg
Abstieg