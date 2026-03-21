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Basel – YB im Live Stream
Wer gewinnt das Duell der besten U21-Teams?

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick ausgewählte Spiele der Promotion League im Livestream. Im der heutigen Partie treffen mit dem FC Basel und YB die beiden bestklassierten U21-Teams der Schweiz aufeinander. Blick streamt das Spiel live ab 15:30 Uhr direkt aus Basel.
Publiziert: vor 49 Minuten
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
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Remo Wiedmer
Fussball live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der Hoval Promotion League und 1. Liga Classic sowie von weiteren Partien aus den Schweizer Amateur- und Jugendligen im live und re-live an. 

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der Hoval Promotion League und 1. Liga Classic sowie von weiteren Partien aus den Schweizer Amateur- und Jugendligen im live und re-live an. 

Mehr Infos unter red.sport.
Promotion League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SC Kriens
SC Kriens
22
37
54
2
SC Bruhl St Gallen
SC Bruhl St Gallen
22
21
46
3
BSC Young Boys II
BSC Young Boys II
22
16
43
4
FC Biel-Bienne
FC Biel-Bienne
22
19
42
5
FC Bavois
FC Bavois
22
19
42
6
FC Basel II
FC Basel II
22
12
37
7
FC Zürich II
FC Zürich II
22
1
33
8
FC Schaffhausen
FC Schaffhausen
22
-3
31
9
SC Cham
SC Cham
22
-2
28
10
FC Lugano II
FC Lugano II
22
-14
28
11
FC Luzern II
FC Luzern II
22
-1
25
12
FC Bulle
FC Bulle
22
-4
25
13
FC Grand-Saconnex
FC Grand-Saconnex
22
-6
24
14
FC Breitenrain
FC Breitenrain
22
-4
23
15
FC Lausanne Sports U21
FC Lausanne Sports U21
22
-7
23
16
FC Kreuzlingen
FC Kreuzlingen
22
-18
22
17
FC Paradiso
FC Paradiso
22
-17
18
18
Vevey-Sports
Vevey-Sports
22
-49
4
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