Basel – YB im Live Stream Wer gewinnt das Duell der besten U21-Teams?

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick ausgewählte Spiele der Promotion League im Livestream. Im der heutigen Partie treffen mit dem FC Basel und YB die beiden bestklassierten U21-Teams der Schweiz aufeinander. Blick streamt das Spiel live ab 15:30 Uhr direkt aus Basel.