Trotz zuletzt zwei sportlichen Rückschlägen spielt Bayern München eine ganz starke Saison. Für die Zukunft werden allerdings bereits Spieler diskutiert, die den Klub weiter verstärken können.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Nach einem unrühmlichen und in der Öffentlichkeit ausgetragenen Vertragspoker stehen die Zeichen bei Bayern-Star Dayot Upamecano (27) bei den Bayern auf Verlängerung. Gemeinsam mit Jonathan Tah (29) bildet er das Herz der überzeugenden Münchner Defensive. Dennoch werden bereits wieder mögliche Neuzugänge diskutiert.

Denn wer wie die Bayern um mehrere Titel spielen will, braucht Qualität in der Breite – und da sorgen die Auftritte Min-Jae Kims (29) für Fragezeichen. Kein Wunder, existieren immer wieder Abgangsgerüchte über den Südkoreaner. Derweil auf der Zugangsseite aktuell zwei Namen gehandelt werden. Sport1 bringt dabei den Namen von Yann-Aurel Bisseck (25) ins Spiel. Der 1,96-m-grosse Innenverteidiger wurde beim 1. FC Köln ausgebildet und spielt seit 2023 bei Inter Mailand und hat sich in dieser Saison mit starken Leistungen einen Stammplatz erarbeitet und gilt als WM-Kandidat für die deutsche Nationalmannschaft.

Zwar beobachten die Bayern Bisseck bereits, sollte der einfache Nationalspieler – er gab im März 2025 sein Debüt – zu einer festen Grösse in der DFB-Auswahl werden, dürfte das Interesse der Bayern aber weiter steigern. Neben Bisseck wird den Münchnern auch Interesse an Luka Vuskovic (18) nachgesagt. Der junge Kroate, der Tottenham gehört, aber beim HSV auf Leihbasis spielt, zeigt beim Bundesliga-Aufsteiger überzeugende Leistungen und gilt als grosses Versprechen für die Zukunft.

