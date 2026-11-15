Nach erstem Kosovo-Aufgebot Vokrri oder doch Muriqi? Kamberi versucht sich am Legenden-Ranking

Lindrit Kamberi hat sich mit seinen starken Leistungen beim FC Zürich erstmals ins Kader der kosovarischen Nationalmannschaft gespielt. Nach dem Aufgebot stellt er sich für Blick einem Ranking von fünf grossen Spielern aus dem Kosovo.