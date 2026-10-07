Seit dem ungeahndeten Handspiel gegen die deutsche Nationalmannschaft im EM-Viertelfinal 2024 ist Spaniens Marc Cucurella die Pfiffe gewöhnt. Nun sorgt er im Spiel gegen Kroatien wieder für Kopfschütteln.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Cucurella bleibt nach dem EM-Handspiel 2024 weiter umstritten.

Gegen Kroatien führt sein Fallen zu Gelb-Rot für Perisic.

Kroatien's Trainer zeigt Verständnis, Cucurella weist Schuld zurück.

Fabienne Kleinhenz

Blick zurück: Marc Cucurella (28), der spanische Abwehrspieler, hat sich an der EM 2024 nicht nur Freunde gemacht. Sein ungeahndetes Handspiel im Viertelfinal gegen die Deutschen sorgt bis heute für Diskussionen. Später wurde Spanien Europameister.

Nun ist Cucurella wieder mit einer Aktion aufgefallen. Dieses Mal gegen Kroatien.

Was ist passiert?

Im Nations-League-Spiel am Mittwochabend zwischen Kroatien und Spanien (1:2) in Split steht es in der 79. Minute 1:1. Cucurella kommt im Mittelfeld an den Ball, zieht davon. Ivan Perisic (37) nimmt die Verfolgung auf. Cucurella jedoch zieht nach innen und wird von Perisic zu Fall gebracht. Der kroatische Stürmer versucht, den Kontakt zu vermeiden, trifft den Abwehrspieler aber leicht am Fuss. Und Cucurella? Der steht sofort wieder auf und fordert vehement den Gelben Karton.

Diesen sieht Perisic daraufhin auch. Weil es seine zweite Gelbe ist, fliegt er vom Platz. Die Kroaten können es nicht nachvollziehen, es gibt Pfiffe von den Rängen.

Am Ende gewinnt Spanien noch dank des Jokers Mikel Merino.

Provokationen sind keine Seltenheit

Kroatien-Captain Luka Modric versteht den Platzverweis nicht: «Ich weiss nicht, was mit dem VAR los war. Wären wir zu elft geblieben, hätten wir sicher nicht verloren.»

«Natürlich provoziert er auch», so Kroatien-Trainer Slaven Bilic danach. Doch er schätzt den Spieler. Bilic: «Wer ist nicht sauer auf Cucurella, wenn er nicht zu seiner Mannschaft gehört? Er ist ein grossartiger Spieler, ich bewundere ihn – sowohl für seine Leistungen auf dem Platz als auch wegen der Geschichte seines Sohnes.»

Bei Cucurellas Sohn wurde vor vier Jahren Autismus diagnostiziert. Seither kümmert sich der Fussballer rund um die Uhr um ihn.