DE
FR
Abonnieren
Slowenien
Slowenien
15:00
Schottland
Schottland
Zum Fussball-Kalender
Slowenien
Slowenien
Ab 15:00 Uhr
Vs
Schottland
Schottland
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Nations League
Slowenien - Schottland

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Horatiu
Fesnic Mircea
Rumänien
Anstoss
Samstag
26. September 2026 um 15:00 Uhr
In diesem Artikel erwähnt
Slowenien
Slowenien
Schottland
Schottland
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Slowenien
        Slowenien
        Schottland
        Schottland