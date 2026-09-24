DE
FR
Abonnieren
Serbien
Serbien
20:45
Griechenland
Griechenland
Zum Fussball-Kalender
Serbien
Serbien
Ab 20:45 Uhr
Vs
Griechenland
Griechenland
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Nations League
Serbien - Griechenland

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Glenn
Nyberg
Schweden
Anstoss
Donnerstag
24. September 2026 um 20:45 Uhr
In diesem Artikel erwähnt
Serbien
Serbien
Griechenland
Griechenland
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Serbien
        Serbien
        Griechenland
        Griechenland