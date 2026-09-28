DE
FR
Abonnieren
Nordirland
Nordirland
20:45
Ungarn
Ungarn
Zum Fussball-Kalender
Nordirland
Nordirland
Ab 20:45 Uhr
Vs
Ungarn
Ungarn
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Nations League
Nordirland - Ungarn

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
1
2
3
2
Frankreich
Frankreich
1
1
3
3
Türkei
Türkei
1
-1
0
4
Italien
Italien
1
-2
0
Playoffs
Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
2
2
6
2
Niederlande
Niederlande
2
1
4
3
Deutschland
Deutschland
2
-1
1
4
Serbien
Serbien
2
-2
0
Playoffs
Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
1
1
3
2
Kroatien
Kroatien
1
1
3
3
England
England
1
-1
0
4
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
Playoffs
Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
2
6
2
Norwegen
Norwegen
2
0
3
3
Dänemark
Dänemark
2
1
3
4
Wales
Wales
2
-3
0
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
3
3
2
Schottland
Schottland
1
0
1
2
Slowenien
Slowenien
1
0
1
4
Nordmazedonien
Nordmazedonien
1
-3
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
1
1
3
1
Ukraine
Ukraine
1
1
3
3
Georgien
Georgien
1
-1
0
3
Ungarn
Ungarn
1
-1
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
2
4
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-1
3
3
Irland
Irland
2
2
3
4
Israel
Israel
2
-5
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
1
3
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
2
Polen
Polen
1
0
1
4
Rumänien
Rumänien
1
-1
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
Finnland
1
7
3
2
Albanien
Albanien
1
2
3
3
Belarus
Belarus
1
-2
0
4
San Marino
San Marino
1
-7
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Armenien
Armenien
1
2
3
2
Montenegro
Montenegro
1
1
3
3
Zypern
Zypern
1
-1
0
4
Lettland
Lettland
1
-2
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
1
2
3
2
Färöer
Färöer
1
0
1
2
Kasachstan
Kasachstan
1
0
1
4
Moldawien
Moldawien
1
-2
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Luxemburg
Luxemburg
1
1
3
2
Estland
Estland
1
0
1
2
Island
Island
1
0
1
4
Bulgarien
Bulgarien
1
-1
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
Malta
1
1
3
2
Gibraltar
Gibraltar
1
0
1
3
Andorra
Andorra
2
-1
1
Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Litauen
Litauen
2
2
4
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
1
0
1
3
Liechtenstein
Liechtenstein
1
-2
0
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Ricardo
De Burgos Bengoechea
Spanien
Anstoss
Montag
28. September 2026 um 20:45 Uhr
Stadion
Belfast, Nordirland
Windsor Park
Kapazität
24'734
In diesem Artikel erwähnt
Nordirland
Nordirland
Ungarn
Ungarn
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Nordirland
        Nordirland
        Ungarn
        Ungarn