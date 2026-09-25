DE
FR
Abonnieren
Italien
Italien
20:45
Belgien
Belgien
Zum Fussball-Kalender
Italien
Italien
Ab 20:45 Uhr
Vs
Belgien
Belgien
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Nations League
Italien - Belgien

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Daniel
Siebert
Deutschland
Anstoss
Freitag
25. September 2026 um 20:45 Uhr
In diesem Artikel erwähnt
Italien
Italien
Belgien
Belgien
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Italien
        Italien
        Belgien
        Belgien