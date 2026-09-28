DE
FR
Abonnieren
Armenien
Armenien
18:00
Montenegro
Montenegro
Zum Fussball-Kalender
Armenien
Armenien
Ab 18:00 Uhr
Vs
Montenegro
Montenegro
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Nations League
Armenien - Montenegro

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
1
2
3
2
Frankreich
Frankreich
1
1
3
3
Türkei
Türkei
1
-1
0
4
Italien
Italien
1
-2
0
Playoffs
Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
2
2
6
2
Niederlande
Niederlande
2
1
4
3
Deutschland
Deutschland
2
-1
1
4
Serbien
Serbien
2
-2
0
Playoffs
Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
1
1
3
2
Kroatien
Kroatien
1
1
3
3
England
England
1
-1
0
4
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
Playoffs
Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
2
6
2
Norwegen
Norwegen
2
0
3
3
Dänemark
Dänemark
2
1
3
4
Wales
Wales
2
-3
0
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
3
3
2
Schottland
Schottland
1
0
1
2
Slowenien
Slowenien
1
0
1
4
Nordmazedonien
Nordmazedonien
1
-3
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
1
1
3
1
Ukraine
Ukraine
1
1
3
3
Georgien
Georgien
1
-1
0
3
Ungarn
Ungarn
1
-1
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
2
4
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-1
3
3
Irland
Irland
2
2
3
4
Israel
Israel
2
-5
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
1
3
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
2
Polen
Polen
1
0
1
4
Rumänien
Rumänien
1
-1
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
Finnland
1
7
3
2
Albanien
Albanien
1
2
3
3
Belarus
Belarus
1
-2
0
4
San Marino
San Marino
1
-7
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Armenien
Armenien
1
2
3
2
Montenegro
Montenegro
1
1
3
3
Zypern
Zypern
1
-1
0
4
Lettland
Lettland
1
-2
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
1
2
3
2
Färöer
Färöer
1
0
1
2
Kasachstan
Kasachstan
1
0
1
4
Moldawien
Moldawien
1
-2
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Luxemburg
Luxemburg
1
1
3
2
Estland
Estland
1
0
1
2
Island
Island
1
0
1
4
Bulgarien
Bulgarien
1
-1
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
Malta
1
1
3
2
Gibraltar
Gibraltar
1
0
1
3
Andorra
Andorra
2
-1
1
Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Litauen
Litauen
2
2
4
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
1
0
1
3
Liechtenstein
Liechtenstein
1
-2
0
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Jose
Luis Munuera Montero
Spanien
Anstoss
Montag
28. September 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Eriwan, Armenien
Wasken Sarkissjan Republikanisches Stadion
Kapazität
14'403
In diesem Artikel erwähnt
Armenien
Armenien
Montenegro
Montenegro
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Armenien
        Armenien
        Montenegro
        Montenegro