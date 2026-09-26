Jetzt wirds ernst: Für die Schweizer Nati steht das erste Länderspiel nach der WM an. Dafür geht es zum Auftakt der Nations League am Samstag (20.45 Uhr) gegen Nordmazedonien. Davor haben wir aber noch ein paar Fragen an dich zu diesem Duell. Teste dein Wissen im Quiz!
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