Bevor die Schweizer Nati gegen Nordmazedonien spielt, ist dein Wissen gefragt. Was weisst du zum Duell zum Auftakt der Nations League?

Blick Sportdesk

Jetzt wirds ernst: Für die Schweizer Nati steht das erste Länderspiel nach der WM an. Dafür geht es zum Auftakt der Nations League am Samstag (20.45 Uhr) gegen Nordmazedonien. Davor haben wir aber noch ein paar Fragen an dich zu diesem Duell. Teste dein Wissen im Quiz!

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