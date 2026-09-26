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Bestehst du im Nati-Quiz zum Duell mit Nordmazedonien?

Bevor die Schweizer Nati gegen Nordmazedonien spielt, ist dein Wissen gefragt. Was weisst du zum Duell zum Auftakt der Nations League?
Publiziert: vor 56 Minuten
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Die Schweizer Nati steht vor ihrem Nations-League-Auftakt gegen Nordmazedonien.
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Blick Sportdesk

Jetzt wirds ernst: Für die Schweizer Nati steht das erste Länderspiel nach der WM an. Dafür geht es zum Auftakt der Nations League am Samstag (20.45 Uhr) gegen Nordmazedonien. Davor haben wir aber noch ein paar Fragen an dich zu diesem Duell. Teste dein Wissen im Quiz!

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