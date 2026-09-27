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Ex-FCSG-Profi trifft
Österreich fertigt Ex-Coach Foda ab

Franco Foda kehrt nach Österreich zurück, wo er während fünf Jahren als Nationaltrainer amtete. Doch die Rückkehr ist nicht von Erfolg gekrönt: Der Kosovo unterliegt den Österreichern mit 1:3.
Publiziert: 27.09.2026 um 19:54 Uhr
|
Aktualisiert: 27.09.2026 um 20:30 Uhr
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Franco Foda verliert mit dem Kosovo gegen Österreich.
Foto: AFP
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Cédric HeebRedaktor Sport

48 Spiele lang stand Franco Foda (60) an der Seitenlinie des österreichischen Nationalteams (2017 bis 2022). Seine Bilanz war mit 27 Siegen (6 Remis) leicht positiv. Nun tritt er als Kosovo-Trainer erstmals gegen das ÖFB-Team an – und verliert.

1:3 muss sich sein Team im Ernst-Happel-Stadion in Wien geschlagen geben. Foda, der 2022 nach dem Engagement in Österreich für knapp drei Monate FCZ-Coach war, muss nach 23 Minuten mitansehen, wie Daniel Affengruber im Strafraum frei zum Kopfball kommt und das ÖFB-Team in Führung bringt.

Ex-FCSG-Spieler Junior Adamu erhöht noch vor der Pause (45.+2). Nach gut einer Stunde sorgt Carney Chukwuemeka von Borussia Dortmund mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Zwar verwertet der ehemalige Basler Edon Zhegrova noch einen Foul-Penalty (83.), doch der Anschlusstreffer kommt zu spät.

Für die Österreicher ist es nach dem 3:1 gegen Israel am Donnerstag der zweite Sieg im zweiten Spiel. Der Kosovo erleidet nach dem 1:0-Erfolg gegen Irland die erste Niederlage in dieser Nations-League-Kampagne.

UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
2
6
2
Belgien
Belgien
2
1
3
3
Italien
Italien
2
1
3
4
Türkei
Türkei
2
-4
0
Playoffs
League A Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
2
2
6
2
Niederlande
Niederlande
2
1
4
3
Deutschland
Deutschland
2
-1
1
4
Serbien
Serbien
2
-2
0
Playoffs
League A Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
1
1
3
2
Kroatien
Kroatien
1
1
3
3
England
England
1
-1
0
4
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
Playoffs
League A Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
2
6
2
Norwegen
Norwegen
2
0
3
3
Dänemark
Dänemark
2
1
3
4
Wales
Wales
2
-3
0
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
3
3
2
Schottland
Schottland
1
0
1
2
Slowenien
Slowenien
1
0
1
4
Nordmazedonien
Nordmazedonien
1
-3
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
2
1
4
1
Ukraine
Ukraine
2
1
4
3
Georgien
Georgien
2
-1
1
3
Ungarn
Ungarn
2
-1
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
2
4
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-1
3
3
Irland
Irland
2
2
3
4
Israel
Israel
2
-5
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
2
3
6
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
2
4
3
Polen
Polen
2
-2
1
4
Rumänien
Rumänien
2
-3
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
Finnland
1
7
3
2
Albanien
Albanien
1
2
3
3
Belarus
Belarus
1
-2
0
4
San Marino
San Marino
1
-7
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Montenegro
Montenegro
2
2
6
2
Armenien
Armenien
2
1
3
3
Zypern
Zypern
2
-1
1
4
Lettland
Lettland
2
-2
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
1
2
3
2
Färöer
Färöer
1
0
1
2
Kasachstan
Kasachstan
1
0
1
4
Moldawien
Moldawien
1
-2
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Luxemburg
Luxemburg
1
1
3
2
Estland
Estland
1
0
1
2
Island
Island
1
0
1
4
Bulgarien
Bulgarien
1
-1
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
Malta
1
1
3
2
Gibraltar
Gibraltar
1
0
1
3
Andorra
Andorra
2
-1
1
League D Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Litauen
Litauen
2
2
4
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
1
0
1
3
Liechtenstein
Liechtenstein
1
-2
0
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