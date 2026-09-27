Österreich fertigt Ex-Coach Foda ab

48 Spiele lang stand Franco Foda (60) an der Seitenlinie des österreichischen Nationalteams (2017 bis 2022). Seine Bilanz war mit 27 Siegen (6 Remis) leicht positiv. Nun tritt er als Kosovo-Trainer erstmals gegen das ÖFB-Team an – und verliert.
1:3 muss sich sein Team im Ernst-Happel-Stadion in Wien geschlagen geben. Foda, der 2022 nach dem Engagement in Österreich für knapp drei Monate FCZ-Coach war, muss nach 23 Minuten mitansehen, wie Daniel Affengruber im Strafraum frei zum Kopfball kommt und das ÖFB-Team in Führung bringt.
Ex-FCSG-Spieler Junior Adamu erhöht noch vor der Pause (45.+2). Nach gut einer Stunde sorgt Carney Chukwuemeka von Borussia Dortmund mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Zwar verwertet der ehemalige Basler Edon Zhegrova noch einen Foul-Penalty (83.), doch der Anschlusstreffer kommt zu spät.
Für die Österreicher ist es nach dem 3:1 gegen Israel am Donnerstag der zweite Sieg im zweiten Spiel. Der Kosovo erleidet nach dem 1:0-Erfolg gegen Irland die erste Niederlage in dieser Nations-League-Kampagne.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
2
2
6
2
Belgien
2
1
3
3
Italien
2
1
3
4
Türkei
2
-4
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
2
2
6
2
Niederlande
2
1
4
3
Deutschland
2
-1
1
4
Serbien
2
-2
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
1
1
3
2
Kroatien
1
1
3
3
England
1
-1
0
4
Tschechien
1
-1
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
2
2
6
2
Norwegen
2
0
3
3
Dänemark
2
1
3
4
Wales
2
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
1
3
3
2
Schottland
1
0
1
2
Slowenien
1
0
1
4
Nordmazedonien
1
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
2
1
4
1
Ukraine
2
1
4
3
Georgien
2
-1
1
3
Ungarn
2
-1
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
2
4
6
2
Kosovo
2
-1
3
3
Irland
2
2
3
4
Israel
2
-5
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
2
3
6
2
Bosnien und Herzegowina
2
2
4
3
Polen
2
-2
1
4
Rumänien
2
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
1
7
3
2
Albanien
1
2
3
3
Belarus
1
-2
0
4
San Marino
1
-7
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Montenegro
2
2
6
2
Armenien
2
1
3
3
Zypern
2
-1
1
4
Lettland
2
-2
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
1
2
3
2
Färöer
1
0
1
2
Kasachstan
1
0
1
4
Moldawien
1
-2
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Luxemburg
1
1
3
2
Estland
1
0
1
2
Island
1
0
1
4
Bulgarien
1
-1
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
1
1
3
2
Gibraltar
1
0
1
3
Andorra
2
-1
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Litauen
2
2
4
2
Aserbaidschan
1
0
1
3
Liechtenstein
1
-2
0