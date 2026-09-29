Olise-Tor lässt Zidane an der Seitenlinie ausrasten

Frankreich schlägt Belgien dank Michael Olise spät mit 1:0. Der Bayern-Star sorgt mit einem spektakulären Solo für den Sieg. Das bringt Nationaltrainer Zinédine Zidane an der Seitenlinie völlig aus dem Häuschen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Michael Olise sichert Frankreich 1:0-Sieg gegen Belgien in Brüssel

Trainer Zinédine Zidane feiert emotional und schwärmt von Olises Talent

Frankreich führt Nations-League-Gruppe A1 mit 6 Punkten an

Lynn Piubel

Michael Olise (24) verhilft dem neuen französischen Nationaltrainer Zinédine Zidane (54) zu einem erfolgreichen Nations-League-Auftakt. Nach dem 1:0-Sieg in der Türkei im ersten Spiel sieht es im König-Baudouin-Stadion in Brüssel zwar lange nach einem torlosen Remis aus. Dann aber schlägt Olise in der 88. Minute zu. Und wie!

Der Bayern-Flügelspieler setzt sich nach einem schnellen Gegenstoss gegen mehrere Belgier durch und schiebt den Ball zum 1:0 ins Netz. Frankreich gewinnt damit auch das zweite Spiel unter Zidane und führt die Gruppe A1 der Nations League mit sechs Punkten an. Dahinter folgen Belgien und Italien mit je drei und die Türkei mit null Punkten.

Bei Zidane sorgt der entscheidende Treffer für einen regelrechten Ausbruch der Emotionen. Die Fussballikone sprintet an der Seitenlinie mit, bricht dann beim Goal in Jubel aus. Im Überschwang kickt er sogar einen Ball in den Nachthimmel.

Zidane erklärt die Szene: «Ich bin ihm gefolgt, habe gesehen, wie er sich durchdribbelte und dachte mir, dass er ein Tor schiessen würde. Auf jeden Fall habe ich auch alles gegeben.»

Trainer Zidane schwärmt von Olise

Besonders angetan ist Zidane von der Art seines Offensivstars. «Das ist pures Talent», schwärmt der Weltmeister von 1998. Olise sei ein Spieler, der «das Spiel fühlt» und wisse, wann er ins Dribbling gehen oder das Tempo herausnehmen müsse.

Für Olise ist es der nächste starke Auftritt unter dem neuen Trainer. Bereits beim 1:0 gegen die Türkei hatte er Kylian Mbappé (27) zum entscheidenden Treffer bedient. Der Kapitän fehlte in Brüssel wegen einer Knieverletzung.

Mbappé hatte Zidane vor dessen Amtsantritt bereits mit grosser Bewunderung bedacht und die Zusammenarbeit mit seinem früheren Idol als «wie in einem Film» beschrieben. Nun sorgt ausgerechnet Olise mit seinem Traumtor für einen weiteren besonderen Moment in der neuen Ära der französischen Nationalmannschaft.

Am Freitag wartet in Paris bereits die nächste Herausforderung: Frankreich empfängt Italien in der Nations League.