DE
FR
Abonnieren
VWailHMEjpzjrA_poster.jpg
0:16
Was ist denn da los?Zidane flippt nach Olise-Tor komplett aus

Ekstase nach Siegtreffer
Olise-Tor lässt Zidane an der Seitenlinie ausrasten

Frankreich schlägt Belgien dank Michael Olise spät mit 1:0. Der Bayern-Star sorgt mit einem spektakulären Solo für den Sieg. Das bringt Nationaltrainer Zinédine Zidane an der Seitenlinie völlig aus dem Häuschen.
Publiziert: vor 55 Minuten
|
Aktualisiert: vor 24 Minuten
Kommentieren
1/5
Zidane sorgt beim späten Sieg gegen Belgien für ausgelassenen Jubel.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Michael Olise sichert Frankreich 1:0-Sieg gegen Belgien in Brüssel
  • Trainer Zinédine Zidane feiert emotional und schwärmt von Olises Talent
  • Frankreich führt Nations-League-Gruppe A1 mit 6 Punkten an
Lynn Piubel

Michael Olise (24) verhilft dem neuen französischen Nationaltrainer Zinédine Zidane (54) zu einem erfolgreichen Nations-League-Auftakt. Nach dem 1:0-Sieg in der Türkei im ersten Spiel sieht es im König-Baudouin-Stadion in Brüssel zwar lange nach einem torlosen Remis aus. Dann aber schlägt Olise in der 88. Minute zu. Und wie!

Der Bayern-Flügelspieler setzt sich nach einem schnellen Gegenstoss gegen mehrere Belgier durch und schiebt den Ball zum 1:0 ins Netz. Frankreich gewinnt damit auch das zweite Spiel unter Zidane und führt die Gruppe A1 der Nations League mit sechs Punkten an. Dahinter folgen Belgien und Italien mit je drei und die Türkei mit null Punkten.

Bei Zidane sorgt der entscheidende Treffer für einen regelrechten Ausbruch der Emotionen. Die Fussballikone sprintet an der Seitenlinie mit, bricht dann beim Goal in Jubel aus. Im Überschwang kickt er sogar einen Ball in den Nachthimmel.

Zidane erklärt die Szene: «Ich bin ihm gefolgt, habe gesehen, wie er sich durchdribbelte und dachte mir, dass er ein Tor schiessen würde. Auf jeden Fall habe ich auch alles gegeben.»

Trainer Zidane schwärmt von Olise

Besonders angetan ist Zidane von der Art seines Offensivstars. «Das ist pures Talent», schwärmt der Weltmeister von 1998. Olise sei ein Spieler, der «das Spiel fühlt» und wisse, wann er ins Dribbling gehen oder das Tempo herausnehmen müsse.

Für Olise ist es der nächste starke Auftritt unter dem neuen Trainer. Bereits beim 1:0 gegen die Türkei hatte er Kylian Mbappé (27) zum entscheidenden Treffer bedient. Der Kapitän fehlte in Brüssel wegen einer Knieverletzung.

Mehr Fussball
Im TV-Interview danach gibt er sich äusserst wortkarg.
Mit Video
Kurioses Interview nach Sieg
Bayern-Star Olise lässt Reporter verzweifeln
Karls Dribbelstärke und Spielübersicht seien die Attribute, die den Königlichen zusagen.
Es ist nicht Olise
Real nimmt nächstes Offensiv-Juwel der Bayern ins Visier
Der FC Bayern war auch in diesem Jahr zum traditionellen Wiesn-Besuch auf dem Oktoberfest. Michael Olise (l., hier neben Musiala) sorgte dabei mit seiner Mütze für Aufsehen.
Mit Video
Ein Star fällt mit Outfit auf
Die Bayern geniessen nach Union-Abfertigung das Oktoberfest

Mbappé hatte Zidane vor dessen Amtsantritt bereits mit grosser Bewunderung bedacht und die Zusammenarbeit mit seinem früheren Idol als «wie in einem Film» beschrieben. Nun sorgt ausgerechnet Olise mit seinem Traumtor für einen weiteren besonderen Moment in der neuen Ära der französischen Nationalmannschaft.

Am Freitag wartet in Paris bereits die nächste Herausforderung: Frankreich empfängt Italien in der Nations League.

UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
2
6
2
Belgien
Belgien
2
1
3
3
Italien
Italien
2
1
3
4
Türkei
Türkei
2
-4
0
Playoffs
League A Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
2
2
6
2
Niederlande
Niederlande
2
1
4
3
Deutschland
Deutschland
2
-1
1
4
Serbien
Serbien
2
-2
0
Playoffs
League A Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
1
1
3
2
Kroatien
Kroatien
1
1
3
3
England
England
1
-1
0
4
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
Playoffs
League A Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
2
6
2
Norwegen
Norwegen
2
0
3
3
Dänemark
Dänemark
2
1
3
4
Wales
Wales
2
-3
0
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
3
3
2
Schottland
Schottland
1
0
1
2
Slowenien
Slowenien
1
0
1
4
Nordmazedonien
Nordmazedonien
1
-3
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
2
1
4
1
Ukraine
Ukraine
2
1
4
3
Georgien
Georgien
2
-1
1
3
Ungarn
Ungarn
2
-1
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
2
4
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-1
3
3
Irland
Irland
2
2
3
4
Israel
Israel
2
-5
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
2
3
6
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
2
4
3
Polen
Polen
2
-2
1
4
Rumänien
Rumänien
2
-3
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
Finnland
1
7
3
2
Albanien
Albanien
1
2
3
3
Belarus
Belarus
1
-2
0
4
San Marino
San Marino
1
-7
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Montenegro
Montenegro
2
2
6
2
Armenien
Armenien
2
1
3
3
Zypern
Zypern
2
-1
1
4
Lettland
Lettland
2
-2
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
1
2
3
2
Färöer
Färöer
1
0
1
2
Kasachstan
Kasachstan
1
0
1
4
Moldawien
Moldawien
1
-2
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Luxemburg
Luxemburg
1
1
3
2
Estland
Estland
1
0
1
2
Island
Island
1
0
1
4
Bulgarien
Bulgarien
1
-1
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
Malta
1
1
3
2
Gibraltar
Gibraltar
1
0
1
3
Andorra
Andorra
2
-1
1
League D Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Litauen
Litauen
2
2
4
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
1
0
1
3
Liechtenstein
Liechtenstein
1
-2
0
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen