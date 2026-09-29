Weltmeister Spanien lässt Kroatien keine Chance

Blick Sportdesk

Weltmeister Spanien setzt in der Nations League A ein deutliches Ausrufezeichen und schlägt Kroatien in Sevilla mit 4:1.

Der Weltmeister erwischt im Ramon Sanchez Pizjuan, dem Stadion des FC Sevilla, einen Traumstart. Bereits in der 2. Minute schliesst Lamine Yamal einen schnell vorgetragenen Angriff über die linke Seite aus rund 15 Metern flach zum 1:0 ab. Spanien bleibt danach klar tonangebend, drückt Kroatien tief in die eigene Hälfte und erspielt sich weitere Abschlüsse.

Mitten in diese Dominanz hinein fällt der überraschende Ausgleich: Ivan Perisic flankt in der 28. Minute von links, Dion Beljo köpfelt zum 1:1 ein. Die Antwort der Gastgeber folgt sofort. Nur drei Minuten später bringt Lamine Yamal den Ball von rechts scharf in den Fünfmeterraum, Marc Pubill ist per Kopf zur Stelle und stellt auf 2:1. Kurz darauf wird ein Treffer von Mikel Oyarzabal wegen Abseits aberkannt, Fermin Lopez trifft kurz vor der Pause den Pfosten.

Yamal schnürt den Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel bleibt Spanien spielbestimmend. In der 63. Minute erhöht erneut Lamine Yamal: Nach einem Pass von Joker Pedri startet der Youngster rechts durch und versenkt den Ball aus spitzem Winkel ins kurze Eck zum 3:1. Es ist sein zweiter Treffer des Abends und bereits sein drittes Tor im zweiten Nations-League-Spiel.

Kroatien findet über weite Strecken kaum Mittel gegen die spanische Überlegenheit. Ein Schuss des eingewechselten Franjo Ivanovic streicht in der 77. Minute knapp vorbei, mehr gelingt den Gästen offensiv kaum. Den Schlusspunkt setzt Spaniens Joker Nico Williams: In der 89. Minute setzt er sich nach Zuspiel von Mikel Merino an der linken Strafraumgrenze durch und trifft aus acht Metern mit links zum 4:1.

Spanien bleibt damit auch im zweiten Gruppenspiel siegreich und übernimmt in Gruppe 3 der Nations League A die Spitze. Kroatien muss sich nach dem Auftakterfolg gegen Tschechien diesmal klar geschlagen geben.

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