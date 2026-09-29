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Perfekter Nations-League-Start
Weltmeister Spanien lässt Kroatien keine Chance

Spanien feiert einen klaren 4:1-Sieg gegen Kroatien – der zweite Erfolg im zweiten Nations-League-Spiel.
Publiziert: 29.09.2026 um vor 58 Minuten
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Aktualisiert: 29.09.2026 um vor 54 Minuten
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Lamine Yamal trifft bei Spaniens 4:1-Sieg gegen Kroatien doppelt.
Foto: imago/ZUMA Press
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Blick Sportdesk

Weltmeister Spanien setzt in der Nations League A ein deutliches Ausrufezeichen und schlägt Kroatien in Sevilla mit 4:1.

Der Weltmeister erwischt im Ramon Sanchez Pizjuan, dem Stadion des FC Sevilla, einen Traumstart. Bereits in der 2. Minute schliesst Lamine Yamal einen schnell vorgetragenen Angriff über die linke Seite aus rund 15 Metern flach zum 1:0 ab. Spanien bleibt danach klar tonangebend, drückt Kroatien tief in die eigene Hälfte und erspielt sich weitere Abschlüsse.

Mitten in diese Dominanz hinein fällt der überraschende Ausgleich: Ivan Perisic flankt in der 28. Minute von links, Dion Beljo köpfelt zum 1:1 ein. Die Antwort der Gastgeber folgt sofort. Nur drei Minuten später bringt Lamine Yamal den Ball von rechts scharf in den Fünfmeterraum, Marc Pubill ist per Kopf zur Stelle und stellt auf 2:1. Kurz darauf wird ein Treffer von Mikel Oyarzabal wegen Abseits aberkannt, Fermin Lopez trifft kurz vor der Pause den Pfosten.

Yamal schnürt den Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel bleibt Spanien spielbestimmend. In der 63. Minute erhöht erneut Lamine Yamal: Nach einem Pass von Joker Pedri startet der Youngster rechts durch und versenkt den Ball aus spitzem Winkel ins kurze Eck zum 3:1. Es ist sein zweiter Treffer des Abends und bereits sein drittes Tor im zweiten Nations-League-Spiel.

Kroatien findet über weite Strecken kaum Mittel gegen die spanische Überlegenheit. Ein Schuss des eingewechselten Franjo Ivanovic streicht in der 77. Minute knapp vorbei, mehr gelingt den Gästen offensiv kaum. Den Schlusspunkt setzt Spaniens Joker Nico Williams: In der 89. Minute setzt er sich nach Zuspiel von Mikel Merino an der linken Strafraumgrenze durch und trifft aus acht Metern mit links zum 4:1.

Spanien bleibt damit auch im zweiten Gruppenspiel siegreich und übernimmt in Gruppe 3 der Nations League A die Spitze. Kroatien muss sich nach dem Auftakterfolg gegen Tschechien diesmal klar geschlagen geben.

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UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
2
6
2
Belgien
Belgien
2
1
3
3
Italien
Italien
2
1
3
4
Türkei
Türkei
2
-4
0
Playoffs
League A Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
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1
Griechenland
Griechenland
2
2
6
2
Niederlande
Niederlande
2
1
4
3
Deutschland
Deutschland
2
-1
1
4
Serbien
Serbien
2
-2
0
Playoffs
League A Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
6
2
England
England
2
1
3
3
Kroatien
Kroatien
2
-2
3
4
Tschechien
Tschechien
2
-3
0
Playoffs
League A Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
2
6
2
Norwegen
Norwegen
2
0
3
3
Dänemark
Dänemark
2
1
3
4
Wales
Wales
2
-3
0
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
2
6
6
2
Slowenien
Slowenien
2
2
4
3
Schottland
Schottland
2
-3
1
4
Nordmazedonien
Nordmazedonien
2
-5
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
2
1
4
1
Ukraine
Ukraine
2
1
4
3
Georgien
Georgien
2
-1
1
3
Ungarn
Ungarn
2
-1
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
2
4
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-1
3
3
Irland
Irland
2
2
3
4
Israel
Israel
2
-5
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
2
3
6
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
2
4
3
Polen
Polen
2
-2
1
4
Rumänien
Rumänien
2
-3
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Albanien
Albanien
2
5
6
2
Finnland
Finnland
2
7
4
3
Belarus
Belarus
2
-2
1
4
San Marino
San Marino
2
-10
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Montenegro
Montenegro
2
2
6
2
Armenien
Armenien
2
1
3
3
Zypern
Zypern
2
-1
1
4
Lettland
Lettland
2
-2
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
2
3
6
2
Färöer
Färöer
2
0
2
3
Kasachstan
Kasachstan
2
-1
1
4
Moldawien
Moldawien
2
-2
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Island
Island
2
3
4
2
Luxemburg
Luxemburg
2
-2
3
3
Estland
Estland
2
0
2
4
Bulgarien
Bulgarien
2
-1
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
Malta
1
1
3
2
Gibraltar
Gibraltar
1
0
1
3
Andorra
Andorra
2
-1
1
League D Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Litauen
Litauen
2
2
4
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
1
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3
Liechtenstein
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