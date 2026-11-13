Portugal wird gegen Dänemark Cristiano Ronaldo ehren

Darum gehts
- Ronaldo beendet mit 41 seine Portugal-Karriere
- Gegen Dänemark tragen alle Spieler seine Nummer 7
- In Minute 7 folgt eine Fanehrung, Ronaldos Zimmer bleibt leer
Cristiano Ronaldo (41) hat seine Karriere in der portugiesischen Nationalmannschaft beendet. Nun plant der portugiesische Fussballverband (FPF) eine aussergewöhnliche Hommage an seinen langjährigen Captain. Beim Nations-League-Spiel gegen Dänemark am Samstag (20.45 Uhr) in Braga sollen sämtliche portugiesischen Spieler mit Ronaldos legendärer Nummer 7 auf den Platz laufen.
Die Aktion wurde am Donnerstag beschlossen. An der Sitzung nahmen Verbandspräsident Pedro Proenca, Nationaltrainer Jorge Jesus sowie die neuen Captains Bernardo Silva, Ruben Dias und Bruno Fernandes teil.
Mit der besonderen Geste will Portugal seinen Rekordspieler würdigen, der seit seinem Debüt im August 2003 über zwei Jahrzehnte lang das Nationaltrikot getragen hat.
Doch damit nicht genug: Auch während der Partie soll Ronaldo im Mittelpunkt stehen. In der 7. Minute ist eine weitere symbolische Ehrung geplant, bei der sich die Fans im Estadio Municipal de Braga beteiligen können. Beide Aktionen wurden im Vorfeld von der Uefa genehmigt.
Auch abseits des Spielfelds setzt der Verband ein Zeichen. Im portugiesischen Trainingszentrum Cidade do Futebol bleibt das Zimmer, das Ronaldo während seiner Nationalmannschaftskarriere jeweils bewohnte, beim ersten Zusammenzug nach seinem Rücktritt bewusst leer.
Portugal will seinem grössten Fussballstar damit einen Abschied bereiten, der seiner aussergewöhnlichen Karriere gerecht wird.
Dieser Artikel ist zuerst auf abola.pt erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Italien
5
5
10
2
Frankreich
5
3
10
3
Belgien
5
2
9
4
Türkei
5
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
4
2
8
2
Griechenland
4
2
8
3
Deutschland
4
1
5
4
Serbien
4
-5
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
5
9
15
2
England
5
12
12
3
Kroatien
5
-11
3
4
Tschechien
5
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
4
5
12
2
Dänemark
4
0
6
3
Wales
4
-3
3
4
Norwegen
4
-2
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
4
10
12
2
Slowenien
4
2
7
3
Schottland
4
-2
4
4
Nordmazedonien
4
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
4
4
8
2
Ungarn
4
1
7
3
Ukraine
4
-3
4
4
Georgien
4
-2
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
4
4
8
2
Kosovo
4
-1
5
3
Irland
4
2
5
4
Israel
4
-5
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
4
4
10
2
Bosnien und Herzegowina
4
3
8
3
Polen
4
3
4
4
Rumänien
4
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Albanien
5
7
12
2
Belarus
5
5
10
3
Finnland
5
5
7
4
San Marino
5
-17
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Montenegro
5
4
13
2
Zypern
5
2
8
3
Armenien
5
-1
5
4
Lettland
5
-5
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
4
7
10
2
Färöer
4
0
4
3
Moldawien
4
-5
4
4
Kasachstan
4
-2
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Island
4
6
8
2
Estland
4
1
6
3
Bulgarien
4
-2
4
4
Luxemburg
4
-5
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
3
2
7
2
Gibraltar
2
0
2
3
Andorra
3
-2
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Aserbaidschan
3
1
5
2
Litauen
3
1
4
3
Liechtenstein
2
-2
1