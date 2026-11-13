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Besondere Aktion
Portugal wird gegen Dänemark Cristiano Ronaldo ehren

Portugal ehrt den zurückgetretenen Cristiano Ronaldo beim Nations-League-Spiel gegen Dänemark: Alle Spieler sollen am Samstag in Braga mit seiner Nummer 7 auflaufen, zudem ist in der 7. Minute eine Fanaktion geplant.
Publiziert: vor 2 Minuten
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234 Spiele für Portugal, 146 Tore: Cristiano Ronaldo.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Ronaldo beendet mit 41 seine Portugal-Karriere
  • Gegen Dänemark tragen alle Spieler seine Nummer 7
  • In Minute 7 folgt eine Fanehrung, Ronaldos Zimmer bleibt leer
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Blick Sportdesk

Cristiano Ronaldo (41) hat seine Karriere in der portugiesischen Nationalmannschaft beendet. Nun plant der portugiesische Fussballverband (FPF) eine aussergewöhnliche Hommage an seinen langjährigen Captain. Beim Nations-League-Spiel gegen Dänemark am Samstag (20.45 Uhr) in Braga sollen sämtliche portugiesischen Spieler mit Ronaldos legendärer Nummer 7 auf den Platz laufen.

Die Aktion wurde am Donnerstag beschlossen. An der Sitzung nahmen Verbandspräsident Pedro Proenca, Nationaltrainer Jorge Jesus sowie die neuen Captains Bernardo Silva, Ruben Dias und Bruno Fernandes teil.

Mit der besonderen Geste will Portugal seinen Rekordspieler würdigen, der seit seinem Debüt im August 2003 über zwei Jahrzehnte lang das Nationaltrikot getragen hat.

Doch damit nicht genug: Auch während der Partie soll Ronaldo im Mittelpunkt stehen. In der 7. Minute ist eine weitere symbolische Ehrung geplant, bei der sich die Fans im Estadio Municipal de Braga beteiligen können. Beide Aktionen wurden im Vorfeld von der Uefa genehmigt.

Auch abseits des Spielfelds setzt der Verband ein Zeichen. Im portugiesischen Trainingszentrum Cidade do Futebol bleibt das Zimmer, das Ronaldo während seiner Nationalmannschaftskarriere jeweils bewohnte, beim ersten Zusammenzug nach seinem Rücktritt bewusst leer.

Portugal will seinem grössten Fussballstar damit einen Abschied bereiten, der seiner aussergewöhnlichen Karriere gerecht wird.

Dieser Artikel ist zuerst auf abola.pt erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

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UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Italien
Italien
5
5
10
2
Frankreich
Frankreich
5
3
10
3
Belgien
Belgien
5
2
9
4
Türkei
Türkei
5
-10
0
Playoffs
League A Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
4
2
8
2
Griechenland
Griechenland
4
2
8
3
Deutschland
Deutschland
4
1
5
4
Serbien
Serbien
4
-5
0
Playoffs
League A Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
5
9
15
2
England
England
5
12
12
3
Kroatien
Kroatien
5
-11
3
4
Tschechien
Tschechien
5
-10
0
Playoffs
League A Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
4
5
12
2
Dänemark
Dänemark
4
0
6
3
Wales
Wales
4
-3
3
4
Norwegen
Norwegen
4
-2
3
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
10
12
2
Slowenien
Slowenien
4
2
7
3
Schottland
Schottland
4
-2
4
4
Nordmazedonien
Nordmazedonien
4
-10
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
4
4
8
2
Ungarn
Ungarn
4
1
7
3
Ukraine
Ukraine
4
-3
4
4
Georgien
Georgien
4
-2
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
4
4
8
2
Kosovo
Kosovo
4
-1
5
3
Irland
Irland
4
2
5
4
Israel
Israel
4
-5
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
4
4
10
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
4
3
8
3
Polen
Polen
4
3
4
4
Rumänien
Rumänien
4
-10
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Albanien
Albanien
5
7
12
2
Belarus
Belarus
5
5
10
3
Finnland
Finnland
5
5
7
4
San Marino
San Marino
5
-17
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Montenegro
Montenegro
5
4
13
2
Zypern
Zypern
5
2
8
3
Armenien
Armenien
5
-1
5
4
Lettland
Lettland
5
-5
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
4
7
10
2
Färöer
Färöer
4
0
4
3
Moldawien
Moldawien
4
-5
4
4
Kasachstan
Kasachstan
4
-2
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Island
Island
4
6
8
2
Estland
Estland
4
1
6
3
Bulgarien
Bulgarien
4
-2
4
4
Luxemburg
Luxemburg
4
-5
3
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
Malta
3
2
7
2
Gibraltar
Gibraltar
2
0
2
3
Andorra
Andorra
3
-2
1
League D Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Aserbaidschan
Aserbaidschan
3
1
5
2
Litauen
Litauen
3
1
4
3
Liechtenstein
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2
-2
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