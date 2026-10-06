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Schweizer Rückkehr in Liga A?
So kann die Nati schon heute wieder aufsteigen

Am Dienstagabend trifft die Nati in Luzern auf Nordmazedonien und könnte mit einem Sieg den perfekten Nations-League-Start hinlegen. Als Belohnung liegt sogar bereits der fixe Aufstieg drin.
Publiziert: 14:22 Uhr
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Sichert sich die Nati am Dienstagabend den Aufstieg in der Nations League?
Foto: Toto Marti

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Die Schweiz trifft heute in Luzern auf Nordmazedonien
  • Nach drei Siegen führt Murat Yakins Team momentan die Nations-League-Gruppe
  • Mit Schützenhilfe ist der Nations-League-Aufstieg bereits möglich
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Fabienne Kleinhenz

Die Bilanz der Schweizer in der Nations League ist bisher makellos: drei Spiele, drei Siege und die Tabellenführung.

Das Team von Murat Yakin steuert damit auch die unmittelbare Rückkehr in die Liga A wieder an. Es ist gar möglich, dass dieser Aufstieg schon zum Ende dieser ersten Nationalmannschaftspause eingetütet wird.

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Sieg ist Pflicht

Gegen Nordmazedonien, das man im Hinspiel 3:0 vom Platz gespielt hat, ist ein erneuter Sieg für die Nati Pflicht. Damit es aber auch mit dem Aufstieg schon jetzt klappt, braucht es Schützenhilfe.

Holt die Schweiz in Luzern drei Punkte und kommt es im anderen Gruppenspiel zwischen Schottland und Slowenien zu einem Remis, dann ist die Nati am frühestmöglichen Termin schon fix durch. Gewinnt die Schweiz nicht, ist das Thema bis im November vom Tisch, genau wie bei einem Dreier der Schotten oder Slowenen.

Die letzten beiden Nations-League-Partien stehen für die Schweiz am 13. und 16. November an. Spätestens dann sollte dem definitiven Gruppensieg für die Nati nichts mehr im Weg stehen.

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Hier deinem Team folgen
UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
4
5
10
2
Italien
Italien
4
3
7
3
Belgien
Belgien
4
1
6
4
Türkei
Türkei
4
-9
0
Playoffs
League A Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
4
2
8
2
Griechenland
Griechenland
4
2
8
3
Deutschland
Deutschland
4
1
5
4
Serbien
Serbien
4
-5
0
Playoffs
League A Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
6
9
2
England
England
3
8
6
3
Kroatien
Kroatien
3
-9
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-5
0
Playoffs
League A Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
4
5
12
2
Dänemark
Dänemark
4
0
6
3
Wales
Wales
4
-3
3
4
Norwegen
Norwegen
4
-2
3
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
7
9
2
Slowenien
Slowenien
3
1
4
3
Schottland
Schottland
3
-1
4
4
Nordmazedonien
Nordmazedonien
3
-7
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
4
4
8
2
Ungarn
Ungarn
4
1
7
3
Ukraine
Ukraine
4
-3
4
4
Georgien
Georgien
4
-2
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
4
4
8
2
Kosovo
Kosovo
4
-1
5
3
Irland
Irland
4
2
5
4
Israel
Israel
4
-5
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
4
4
10
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
4
3
8
3
Polen
Polen
4
3
4
4
Rumänien
Rumänien
4
-10
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
Finnland
3
8
7
2
Albanien
Albanien
3
4
6
3
Belarus
Belarus
3
2
4
4
San Marino
San Marino
3
-14
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Montenegro
Montenegro
4
3
10
2
Zypern
Zypern
4
2
7
3
Armenien
Armenien
4
-1
4
4
Lettland
Lettland
4
-4
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
3
3
7
2
Moldawien
Moldawien
3
-1
4
3
Färöer
Färöer
3
0
3
4
Kasachstan
Kasachstan
3
-2
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Island
Island
3
6
7
2
Estland
Estland
3
1
5
3
Luxemburg
Luxemburg
3
-3
3
4
Bulgarien
Bulgarien
3
-4
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
Malta
3
2
7
2
Gibraltar
Gibraltar
2
0
2
3
Andorra
Andorra
3
-2
1
League D Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Aserbaidschan
Aserbaidschan
3
1
5
2
Litauen
Litauen
3
1
4
3
Liechtenstein
Liechtenstein
2
-2
1
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