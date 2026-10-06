Am Dienstagabend trifft die Nati in Luzern auf Nordmazedonien und könnte mit einem Sieg den perfekten Nations-League-Start hinlegen. Als Belohnung liegt sogar bereits der fixe Aufstieg drin.

So kann die Nati schon heute wieder aufsteigen

So kann die Nati schon heute wieder aufsteigen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Schweiz trifft heute in Luzern auf Nordmazedonien

Nach drei Siegen führt Murat Yakins Team momentan die Nations-League-Gruppe

Mit Schützenhilfe ist der Nations-League-Aufstieg bereits möglich

Fabienne Kleinhenz

Die Bilanz der Schweizer in der Nations League ist bisher makellos: drei Spiele, drei Siege und die Tabellenführung.

Das Team von Murat Yakin steuert damit auch die unmittelbare Rückkehr in die Liga A wieder an. Es ist gar möglich, dass dieser Aufstieg schon zum Ende dieser ersten Nationalmannschaftspause eingetütet wird.

Sieg ist Pflicht

Gegen Nordmazedonien, das man im Hinspiel 3:0 vom Platz gespielt hat, ist ein erneuter Sieg für die Nati Pflicht. Damit es aber auch mit dem Aufstieg schon jetzt klappt, braucht es Schützenhilfe.

Holt die Schweiz in Luzern drei Punkte und kommt es im anderen Gruppenspiel zwischen Schottland und Slowenien zu einem Remis, dann ist die Nati am frühestmöglichen Termin schon fix durch. Gewinnt die Schweiz nicht, ist das Thema bis im November vom Tisch, genau wie bei einem Dreier der Schotten oder Slowenen.

Die letzten beiden Nations-League-Partien stehen für die Schweiz am 13. und 16. November an. Spätestens dann sollte dem definitiven Gruppensieg für die Nati nichts mehr im Weg stehen.

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