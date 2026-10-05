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Mega-Lob für Manzambi
«Habe in der Nati noch nie so einen Spieler gesehen»

Johan Manzambi ist aus der Nati nicht mehr wegzudenken. Der Stürmer ist in kürzester Zeit zum neuen Shootingstar und Stammspieler geworden. Im Podcast «FORZA!» ist Blerim Dzemaili hell begeistert und überschüttet Manzambi mit Lob.
Publiziert: vor 13 Minuten
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Lucas WerderReporter Fussball
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UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
2
7
2
Belgien
Belgien
3
4
6
3
Italien
Italien
3
1
4
4
Türkei
Türkei
3
-7
0
Playoffs
League A Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
4
2
8
2
Griechenland
Griechenland
4
2
8
3
Deutschland
Deutschland
4
1
5
4
Serbien
Serbien
4
-5
0
Playoffs
League A Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
6
9
2
England
England
3
8
6
3
Kroatien
Kroatien
3
-9
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-5
0
Playoffs
League A Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
4
5
12
2
Dänemark
Dänemark
4
0
6
3
Wales
Wales
4
-3
3
4
Norwegen
Norwegen
4
-2
3
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
7
9
2
Slowenien
Slowenien
3
1
4
3
Schottland
Schottland
3
-1
4
4
Nordmazedonien
Nordmazedonien
3
-7
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
3
4
7
2
Ukraine
Ukraine
3
-2
4
3
Ungarn
Ungarn
3
0
4
4
Georgien
Georgien
3
-2
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
4
4
8
2
Kosovo
Kosovo
4
-1
5
3
Irland
Irland
4
2
5
4
Israel
Israel
4
-5
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
3
3
7
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
2
5
3
Polen
Polen
3
4
4
4
Rumänien
Rumänien
3
-9
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
Finnland
3
8
7
2
Albanien
Albanien
3
4
6
3
Belarus
Belarus
3
2
4
4
San Marino
San Marino
3
-14
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Montenegro
Montenegro
3
3
9
2
Zypern
Zypern
3
1
4
3
Armenien
Armenien
3
-1
3
4
Lettland
Lettland
3
-3
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
3
3
7
2
Moldawien
Moldawien
3
-1
4
3
Färöer
Färöer
3
0
3
4
Kasachstan
Kasachstan
3
-2
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Island
Island
3
6
7
2
Estland
Estland
3
1
5
3
Luxemburg
Luxemburg
3
-3
3
4
Bulgarien
Bulgarien
3
-4
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
Malta
3
2
7
2
Gibraltar
Gibraltar
2
0
2
3
Andorra
Andorra
3
-2
1
League D Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Aserbaidschan
Aserbaidschan
3
1
5
2
Litauen
Litauen
3
1
4
3
Liechtenstein
Liechtenstein
2
-2
1
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