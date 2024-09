1/25 Xhaka kassiert in der hitzigen Schlussphase die Gelb-Rote Karte.

Nati-Stürmer Breel Embolo (27) liegt im Nations-League-Spiel gegen Dänemark zehn Minuten vor Schluss am Boden, weil ihm Gegenspieler Jannik Vestergaard, der Embolo das ganze Spiel über mit fiesen kleinen Fouls bearbeitet hat, in einem Zweikampf auf die Hand steht.

Statt den Ball ins Aus zu bugsieren, spielen die Dänen weiter. Kurz darauf kriegt die Schweizer Nati das Gegentor zum 0:1. Es ist der Startpunkt einer hitzigen Schlussphase.

«Wir waren nach der Roten Karte gegen Elvedi (52. Minute) schon ein Spieler weniger. Und dann liegt mit Embolo noch einer auf dem Boden. Es ist klar, dass sich dann Räume auftun hinten und das Gegentor kam», bilanziert Nati-Goalie Gregor Kobel nach dem Spiel. «Die Dänen haben zwar nach den Regeln gespielt. Aber wenn jemand auf dem Boden liegt, spielt man den Ball normalerweise raus. Sie haben es nicht gemacht.»

«Niemals eine Rote Karte»

Deutlicher wird ManCity-Star Manuel Akanji nach Schlusspfiff. Der Abwehrboss zeigt ganz klare Kante und kritisiert sowohl den Gegner als auch den deutschen Schiedsrichter Daniel Siebert hart. «Wir haben die ganze Zeit über versucht, ein faires Spiel zu machen. Aber sie haben uns die ganze Zeit einen mitgegeben. Ob es bei Breel ein Foul war oder nicht, weiss ich nicht. Aber das sie weitergespielt haben, hat zu grossem Frust geführt bei uns. Und das bei Elvedi war niemals eine Rote Karte.»

Dann wendet sich der Schweizer an den Schiedsrichter: «Es ist krass, dass der Schiedsrichter sich die Szene am Bildschirm anschaut und trotzdem auf den Platzverweis entscheidet.» Und auch Trainer Murat Yakin kritisiert sowohl Gegner als auch Schiedsrichter: «Das war kein Fairplay von den Dänen.» Und bei Elvedi sei es ebenfalls eine klare Sache gewesen. «Eher ein Foul an Nico, als eines von ihm», so Yakin.