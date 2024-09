Deutschland hat einen neuen Captain

Joshua Kimmich (l.) trägt neu die Captainbinde.

AFP Agence France Presse

Joshua Kimmich ist neuer Kapitän der deutschen Fussball-Nationalmannschaft. Bundestrainer Julian Nagelsmann berief den 29-Jährigen von Bayern München am Montag in Herzogenaurach als Nachfolger des zurückgetretenen Ilkay Gündogan. Kimmich wird das DFB-Team am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Düsseldorf gegen Ungarn in der Nations League anführen.

Ein Novum ist das nicht: Kimmich trug die Spielführer-Binde schon sieben Mal von Beginn an, immer als Vertreter des eigentlichen Kapitäns. Er setzt die Tradition der Bayern-Spielführer in der Nationalmannschaft fort. Zu diesen gehörten unter anderem Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, Franz Beckenbauer, Manuel Neuer oder Philipp Lahm.

«Der Kapitän platziert die Meinung der Mannschaft beim Trainerteam. Er war der logische Nachfolger. Er geht mit seiner Mentalität voran», sagte Nagelsmann. Kimmichs Vertreter sind Antonio Rüdiger und Kai Havertz. «Mit den drei Spielern haben wir einen sehr guten Mix», sagte der Bundestrainer.