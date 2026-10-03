Vor dem Heimspiel gegen Slowenien hat Cedric Itten individuell trainiert. Nach einem Schlag auf den Fuss wird er das Spiel von der Tribüne aus verfolgen.

Lynn Piubel

Cedric Itten (29) hatte am Freitag das Abschlusstraining der Schweizer Nationalmannschaft nicht mit dem Team absolviert. Der Stürmer arbeitete nach einem Schlag auf den Fuss individuell. Nati-Coach Murat Yakin (52) gab anschliessend zwar Entwarnung und erklärte, Itten sei grundsätzlich einsatzbereit. Für das Spiel gegen Slowenien reicht es ihm nun aber trotzdem nicht für ins Kader.

Für die Schweiz ist die Partie nach den beiden 3:0-Siegen gegen Nordmazedonien und Schottland das dritte Spiel der laufenden Nations-League-Kampagne.

Itten kam zuletzt beim 3:0 in Glasgow gegen Schottland kurz als Joker zum Einsatz. Der Bundesliga-Spieler wechselte im Sommer von Fortuna Düsseldorf zu Werder Bremen. In der laufenden Saison bestritt er für den Bundesligisten drei Ligapartien und eine Partie im DFB-Pokal.

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