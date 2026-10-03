DE
FR
Abonnieren

Ab auf die Tribüne
Nati-Stürmer wird Slowenien-Spiel verpassen

Vor dem Heimspiel gegen Slowenien hat Cedric Itten individuell trainiert. Nach einem Schlag auf den Fuss wird er das Spiel von der Tribüne aus verfolgen.
Publiziert: vor 2 Minuten
Kommentieren
1/5
Itten hat sich am Fuss verletzt und musste deshalb kürzertreten.
Foto: IMAGO/Willie Vass
20398918 AuthorPlaceholder.png
Lynn Piubel

Cedric Itten (29) hatte am Freitag das Abschlusstraining der Schweizer Nationalmannschaft nicht mit dem Team absolviert. Der Stürmer arbeitete nach einem Schlag auf den Fuss individuell. Nati-Coach Murat Yakin (52) gab anschliessend zwar Entwarnung und erklärte, Itten sei grundsätzlich einsatzbereit. Für das Spiel gegen Slowenien reicht es ihm nun aber trotzdem nicht für ins Kader.

Für die Schweiz ist die Partie nach den beiden 3:0-Siegen gegen Nordmazedonien und Schottland das dritte Spiel der laufenden Nations-League-Kampagne.

Itten kam zuletzt beim 3:0 in Glasgow gegen Schottland kurz als Joker zum Einsatz. Der Bundesliga-Spieler wechselte im Sommer von Fortuna Düsseldorf zu Werder Bremen. In der laufenden Saison bestritt er für den Bundesligisten drei Ligapartien und eine Partie im DFB-Pokal.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
2
7
2
Belgien
Belgien
3
4
6
3
Italien
Italien
3
1
4
4
Türkei
Türkei
3
-7
0
Playoffs
League A Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
3
2
7
2
Niederlande
Niederlande
3
1
5
3
Deutschland
Deutschland
3
1
4
4
Serbien
Serbien
3
-4
0
Playoffs
League A Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
6
2
England
England
2
1
3
3
Kroatien
Kroatien
2
-2
3
4
Tschechien
Tschechien
2
-3
0
Playoffs
League A Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
3
4
9
2
Dänemark
Dänemark
3
-1
3
3
Norwegen
Norwegen
3
-1
3
4
Wales
Wales
3
-2
3
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
2
6
6
2
Slowenien
Slowenien
2
2
4
3
Schottland
Schottland
2
-3
1
4
Nordmazedonien
Nordmazedonien
2
-5
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
3
4
7
2
Ukraine
Ukraine
3
-2
4
3
Ungarn
Ungarn
3
0
4
4
Georgien
Georgien
3
-2
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
3
4
7
2
Kosovo
Kosovo
3
-1
4
3
Irland
Irland
3
2
4
4
Israel
Israel
3
-5
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
3
3
7
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
2
5
3
Polen
Polen
3
4
4
4
Rumänien
Rumänien
3
-9
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Albanien
Albanien
2
5
6
2
Finnland
Finnland
2
7
4
3
Belarus
Belarus
2
-2
1
4
San Marino
San Marino
2
-10
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Montenegro
Montenegro
3
3
9
2
Zypern
Zypern
3
1
4
3
Armenien
Armenien
3
-1
3
4
Lettland
Lettland
3
-3
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
3
3
7
2
Moldawien
Moldawien
3
-1
4
3
Färöer
Färöer
3
0
3
4
Kasachstan
Kasachstan
3
-2
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Island
Island
2
3
4
2
Luxemburg
Luxemburg
2
-2
3
3
Estland
Estland
2
0
2
4
Bulgarien
Bulgarien
2
-1
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
Malta
2
1
4
2
Gibraltar
Gibraltar
2
0
2
3
Andorra
Andorra
2
-1
1
League D Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Litauen
Litauen
2
2
4
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
2
0
2
3
Liechtenstein
Liechtenstein
2
-2
1
In diesem Artikel erwähnt
21151269 entity_logo_schottland
Schottland
21133389 entity_logo_werder_bremen
Werder Bremen
21154052 entity_logo_nordmazedonien
Nordmazedonien
21132813 entity_logo_slowenien
Slowenien
21114745 entity_logo_schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        21151269 entity_logo_schottland
        Schottland
        21133389 entity_logo_werder_bremen
        Werder Bremen
        21154052 entity_logo_nordmazedonien
        Nordmazedonien
        21132813 entity_logo_slowenien
        Slowenien
        21114745 entity_logo_schweiz
        Schweiz