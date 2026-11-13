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Aus persönlichen Gründen
Bayern-Star verlässt Frankreich-Camp

Dayot Upamecano hat das französische Trainingslager aus persönlichen Gründen verlassen und fehlt am Sonntag gegen die Türkei. Nationaltrainer Zinédine Zidane verzichtet trotz weiterer Ausfälle auf eine Nachnominierung.
Publiziert: vor 1 Minute
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Beim 1:3 gegen Italien stand Dayot Upamecano (links) für Frankreich noch auf dem Feld.
Foto: AP Photo/Antonio Calanni

Darum gehts

  • Dayot Upamecano verliess Frankreichs Camp aus privaten Gründen
  • Er fehlt gegen die Türkei; Zidane nominiert niemanden nach
  • Mbappé könnte zurückkehren, weitere Stars fehlen
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Blick Sportdesk

Nächster Ausfall für Frankreichs Nationaltrainer Zinédine Zidane: Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano hat das Trainingslager der Franzosen aus persönlichen Gründen vorzeitig verlassen. Der 28-Jährige ist mit der Erlaubnis des Nationaltrainers nach München zurückgereist.

Upamecano stand bei der 1:3-Niederlage gegen Italien am Donnerstag noch in der Startelf. Nun fehlt er den Franzosen für das Nations-League-Spiel gegen die Türkei am Sonntag. Auf eine Nachnominierung verzichtet Zidane.

Damit verschärfen sich die Personalsorgen des französischen Nationaltrainers. Bereits zuvor musste er auf Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche, Pierre Kalulu und Marcus Thuram verzichten.

Immerhin gibt es bei Kylian Mbappé Hoffnung. Der Real-Madrid-Star verpasste zwar die Partie gegen Italien, soll für das Duell mit der Türkei am Sonntag aber wieder zur Verfügung stehen.

Dieser Artikel ist zuerst auf sportal.bg erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

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UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Italien
Italien
5
5
10
2
Frankreich
Frankreich
5
3
10
3
Belgien
Belgien
5
2
9
4
Türkei
Türkei
5
-10
0
Playoffs
League A Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
4
2
8
2
Griechenland
Griechenland
4
2
8
3
Deutschland
Deutschland
4
1
5
4
Serbien
Serbien
4
-5
0
Playoffs
League A Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
5
9
15
2
England
England
5
12
12
3
Kroatien
Kroatien
5
-11
3
4
Tschechien
Tschechien
5
-10
0
Playoffs
League A Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
4
5
12
2
Dänemark
Dänemark
4
0
6
3
Wales
Wales
4
-3
3
4
Norwegen
Norwegen
4
-2
3
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
10
12
2
Slowenien
Slowenien
4
2
7
3
Schottland
Schottland
4
-2
4
4
Nordmazedonien
Nordmazedonien
4
-10
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
4
4
8
2
Ungarn
Ungarn
4
1
7
3
Ukraine
Ukraine
4
-3
4
4
Georgien
Georgien
4
-2
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
4
4
8
2
Kosovo
Kosovo
4
-1
5
3
Irland
Irland
4
2
5
4
Israel
Israel
4
-5
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
4
4
10
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
4
3
8
3
Polen
Polen
4
3
4
4
Rumänien
Rumänien
4
-10
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Albanien
Albanien
5
7
12
2
Belarus
Belarus
5
5
10
3
Finnland
Finnland
5
5
7
4
San Marino
San Marino
5
-17
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Montenegro
Montenegro
5
4
13
2
Zypern
Zypern
5
2
8
3
Armenien
Armenien
5
-1
5
4
Lettland
Lettland
5
-5
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
4
7
10
2
Moldawien
Moldawien
1:1
5
-5
5
3
Färöer
Färöer
4
0
4
4
Kasachstan
Kasachstan
1:1
5
-2
3
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Island
Island
4
6
8
2
Estland
Estland
4
1
6
3
Bulgarien
Bulgarien
4
-2
4
4
Luxemburg
Luxemburg
4
-5
3
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
Malta
3
2
7
2
Gibraltar
Gibraltar
2
0
2
3
Andorra
Andorra
3
-2
1
League D Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Aserbaidschan
Aserbaidschan
3
1
5
2
Litauen
Litauen
3
1
4
3
Liechtenstein
Liechtenstein
2
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