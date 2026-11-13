Dayot Upamecano hat das französische Trainingslager aus persönlichen Gründen verlassen und fehlt am Sonntag gegen die Türkei. Nationaltrainer Zinédine Zidane verzichtet trotz weiterer Ausfälle auf eine Nachnominierung.

Darum gehts Dayot Upamecano verliess Frankreichs Camp aus privaten Gründen

Er fehlt gegen die Türkei; Zidane nominiert niemanden nach

Mbappé könnte zurückkehren, weitere Stars fehlen

Blick Sportdesk

Nächster Ausfall für Frankreichs Nationaltrainer Zinédine Zidane: Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano hat das Trainingslager der Franzosen aus persönlichen Gründen vorzeitig verlassen. Der 28-Jährige ist mit der Erlaubnis des Nationaltrainers nach München zurückgereist.

Upamecano stand bei der 1:3-Niederlage gegen Italien am Donnerstag noch in der Startelf. Nun fehlt er den Franzosen für das Nations-League-Spiel gegen die Türkei am Sonntag. Auf eine Nachnominierung verzichtet Zidane.

Damit verschärfen sich die Personalsorgen des französischen Nationaltrainers. Bereits zuvor musste er auf Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche, Pierre Kalulu und Marcus Thuram verzichten.

Immerhin gibt es bei Kylian Mbappé Hoffnung. Der Real-Madrid-Star verpasste zwar die Partie gegen Italien, soll für das Duell mit der Türkei am Sonntag aber wieder zur Verfügung stehen.

Dieser Artikel ist zuerst auf sportal.bg erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

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