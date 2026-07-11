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Zakaria-Ansage vor Viertelfinal-Knüller
«Ich hoffe, dass ein noch grösseres Spiel kommt»

In Denis «Alves» Zakaria (29) hat die Nati ihren neuen Rechtsverteidiger gefunden. Obwohl die Schweiz in Nordamerika bereits Geschichte geschrieben hat, will der Genfer jetzt noch einen draufsetzen.
Publiziert: vor 21 Minuten
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Denis Zakaria will mit seinen Nati-Teamkollegen noch einmal einen Schritt weitergehen.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Denis Zakaria (29) könnte gegen Argentinien wieder in der Startelf stehen
  • Teamkollegen nennen ihn «Denis Alves» wegen starker Leistung als Rechtsverteidiger
  • Drittes Startelf-Spiel in Folge: Letztmals 2023 in der Nati erreicht
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Lucas Werder und Toto Marti

Drei Startelf-Einsätze in Folge? Das gab es für Denis Zakaria (29) in der Nati zuletzt vor fast drei Jahren. Doch nicht nur, weil er in der Nacht auf Sonntag (Schweizer Zeit) diese Marke endlich wieder einmal erreichen könnte, ist das Spiel gegen Argentinien für den Genfer ein ganz spezielles.

Schliesslich geht es für die Schweiz gegen den Weltmeister. Mit dem achtfachen Weltfussballer Lionel Messi (39). In einem WM-Viertelfinal. «Das ist für uns etwas ziemlich Unglaubliches», sagt Zakaria. «Wir sind dafür hierhergekommen, um mindestens bis hierherzukommen. Aber wir wollen noch mehr. Wir wollen noch mehr Geschichte schreiben.» Vom grössten Spiel seiner Karriere will der Monaco-Captain darum nicht sprechen. «Ich hoffe, dass danach ein noch grösseres kommt!»

Teamkollegen-Lob schmeichelt Zakaria

Dazu will Zakaria im Arrowhead Stadium seinen Teil beitragen. Wohl erneut auf der Rechtsverteidiger-Position. Die hat der Defensiv-Allrounder in den vergangenen Jahren weder in der Nati (zentrales Mittelfeld) noch bei seinem Klub (zusätzlich auch Innenverteidiger in einer Dreierkette) regelmässig bekleidet. Weil er seinen Job auf der rechten Aussenbahn aber dennoch nicht nur fehlerfrei, sondern auch mit viel Drang nach vorne erledigt, hat er von seinen Teamkollegen bereits den Spitznamen «Denis Alves» verliehen bekommen. Angelehnt an den langjährigen Verteidiger des FC Barcelona, Dani Alves.

«Es ist sehr schmeichelhaft, wenn man dich mit einem solchen Spieler vergleicht», sagt Zakaria, der sich immer mehr mit seiner neuen Rolle anzufreunden scheint. «Ich bin ein Teamplayer. Ich freue mich, der Mannschaft auf dieser Position helfen zu können.»

Es wäre das dritte Mal in Folge von Anfang an.

Noch näher dran an der Schweizer Nati

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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Argentinien
Argentinien
WM 2026
WM 2026
Schweiz
Schweiz
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