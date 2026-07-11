«Ich hoffe, dass ein noch grösseres Spiel kommt»

In Denis «Alves» Zakaria (29) hat die Nati ihren neuen Rechtsverteidiger gefunden. Obwohl die Schweiz in Nordamerika bereits Geschichte geschrieben hat, will der Genfer jetzt noch einen draufsetzen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Denis Zakaria (29) könnte gegen Argentinien wieder in der Startelf stehen

Teamkollegen nennen ihn «Denis Alves» wegen starker Leistung als Rechtsverteidiger

Drittes Startelf-Spiel in Folge: Letztmals 2023 in der Nati erreicht

Drei Startelf-Einsätze in Folge? Das gab es für Denis Zakaria (29) in der Nati zuletzt vor fast drei Jahren. Doch nicht nur, weil er in der Nacht auf Sonntag (Schweizer Zeit) diese Marke endlich wieder einmal erreichen könnte, ist das Spiel gegen Argentinien für den Genfer ein ganz spezielles.

Schliesslich geht es für die Schweiz gegen den Weltmeister. Mit dem achtfachen Weltfussballer Lionel Messi (39). In einem WM-Viertelfinal. «Das ist für uns etwas ziemlich Unglaubliches», sagt Zakaria. «Wir sind dafür hierhergekommen, um mindestens bis hierherzukommen. Aber wir wollen noch mehr. Wir wollen noch mehr Geschichte schreiben.» Vom grössten Spiel seiner Karriere will der Monaco-Captain darum nicht sprechen. «Ich hoffe, dass danach ein noch grösseres kommt!»

Teamkollegen-Lob schmeichelt Zakaria

Dazu will Zakaria im Arrowhead Stadium seinen Teil beitragen. Wohl erneut auf der Rechtsverteidiger-Position. Die hat der Defensiv-Allrounder in den vergangenen Jahren weder in der Nati (zentrales Mittelfeld) noch bei seinem Klub (zusätzlich auch Innenverteidiger in einer Dreierkette) regelmässig bekleidet. Weil er seinen Job auf der rechten Aussenbahn aber dennoch nicht nur fehlerfrei, sondern auch mit viel Drang nach vorne erledigt, hat er von seinen Teamkollegen bereits den Spitznamen «Denis Alves» verliehen bekommen. Angelehnt an den langjährigen Verteidiger des FC Barcelona, Dani Alves.

«Es ist sehr schmeichelhaft, wenn man dich mit einem solchen Spieler vergleicht», sagt Zakaria, der sich immer mehr mit seiner neuen Rolle anzufreunden scheint. «Ich bin ein Teamplayer. Ich freue mich, der Mannschaft auf dieser Position helfen zu können.»

Es wäre das dritte Mal in Folge von Anfang an.

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