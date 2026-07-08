Die Schweiz hat mit dem Einzug in den WM-Viertelfinal bereits Geschichte geschrieben. Doch damit gibt sich Nati-Captain Granit Xhaka nicht zufrieden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Granit Xhaka verpasst Chance in der 114. Minute, verwandelt ersten Penalty

Der Nati-Captain feiert Achtelfinal-Sieg in Vancouver gegen Kolumbien emotional

151 Länderspiele, Xhaka will im WM-Viertelfinal gegen Argentinien historisch siegen

Diesen Moment will Granit Xhaka (33) ganz für sich allein. Während seine Teamkollegen losrennen, um Rubén Vargas nach dem entscheidenden Penalty in die Arme zu schliessen, sackt der Nati-Captain auf der Mittellinie des BC Place in sich zusammen. Erst nach einer gefühlten Ewigkeit rappelt sich Xhaka schliesslich auf und macht sich auf den Weg zu seiner feiernden Mannschaft.

«Für mich war das die pure Erleichterung. Ich nehme so viel Druck auf mich. Für mich selbst, aber auch für die Mannschaft. Auch wenn man alles noch gar nicht ganz realisiert, wollte ich diesen Moment einfach für mich geniessen», sagt Xhaka nach dem Spiel.

Wie gross die Last, die sich der Rekordnationalspieler zu einem nicht unwesentlichen Teil auch selbst aufgeladen hatte, gewesen sein muss, zeigt sich schon zu Beginn des Penaltyschiessens. Als erster Schweizer schnappt sich Xhaka den Ball und trifft – wenn auch mit etwas Glück. Seine Erleichterung darüber entlädt sich in einem langen Jubelschrei. Ein ungewohntes Bild des Baslers, der seine Tore sonst gerne etwas emotionsloser bejubelt.

Zuvor spielt Xhaka in der hitzigen Partie in Vancouver lange nur eine Nebenrolle. Bis sich ihm in der 114. Minute die grosse Möglichkeit bietet, die Partie selbst zu entscheiden. Doch der 151-fache Nationalspieler setzt seinen Abschluss von der Strafraumkante übers Tor. Und nur Sekunden später hat er auf der anderen Seite grosses Glück, dass Kolumbiens Campaz nach seinem üblen Querschläger die Nerven versagen.

«Wenn du so nahe dran bist ...»

«Es war definitiv ein spezieller Tag. Es macht mich glücklich, dass wir endlich diesen grossen Schritt machen konnten. Für die Schweiz, für die Spieler, für den Staff und für die Familien», so Xhaka. Die letzten paar Jahre waren eine harte Zeit: Seit seiner ersten WM 2014 habe die Nati immer wieder gute K.o.-Spiele abgeliefert, in denen am Schluss aber immer wieder das nötige Glück gefehlt habe. «Aber wir haben immer daran geglaubt. Diese Mannschaft befindet sich in einer Ära, die vielleicht nicht noch einmal kommt. Dass wir endlich unsere eigene Geschichte schreiben konnten, macht mich unglaublich stolz!»

Trotzdem spricht der Nati-Captain nur von einem Zwischenziel, das erreicht worden sei. «Jetzt müssen wir dranbleiben. Wenn du so nahe dran bist, wird der Hunger noch grösser. Jetzt willst du durchlaufen. So denke ich. Und ich bin überzeugt, dass die Mannschaft und der Staff auch so denken», sagt er im Hinblick auf den WM-Viertelfinal gegen Argentinien. Das nächste Kapitel Nati-Geschichte wird in der Nacht auf Sonntag (Schweizer Zeit) geschrieben – mit Xhaka in einer Hauptrolle.

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