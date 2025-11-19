Es ist der Auftritt der gemeinsamen Freude, der gemeinsamen Stärke und vor allem der gegenseitigen Bewunderung: Nati-Captain Granit Xhaka und Trainer Murat Yakin treten nach der fixen Qualifikation für die WM in Nordamerika gemeinsam bei der Pressekonferenz auf. «Granit führt die Mannschaft hervorragend an, er will ja bekanntlich Trainer werden, und so verhält er sich auf dem Platz», sagt Murat Yakin über seinen Captain. Sozusagen bei jeder Frage gibt es Lob über Xhaka als Antwort.
Er gebe in jedem Training Vollgas und wolle jedes Spiel gewinnen. «Ich involviere Granit und die anderen Führungsspieler auch in meine Entscheidungen, ich bin froh über dieses Feedback», so der Trainer weiter. Jeder einzelne Spieler, «angefangen bei Granit», habe voll mitgezogen in diesem Jahr.
«Ihr müsst die Spieler fragen»
Die Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache: ein Kalenderjahr ohne Niederlage, eine fast perfekte WM-Quali auf Platz 1, keinerlei Nebengeräusche – und ein Nati-Trainer, der in seiner Karriere noch nie ein Quali-Spiel für eine Weltmeisterschaft verloren hat. Wenn das nicht genügend Argumente sind für eine Vertragsverlängerung? «Ihr müsst vielleicht die Spieler fragen, ob sie mich weiterwollen. Ich freue mich jeden Tag, mit dieser Truppe zu arbeiten, Persönlichkeiten, die mir wirklich ans Herz gewachsen sind.»
Und dann startet Captain Granit Xhaka mit der grossen Gegenoffensive in Sachen Lob und Komplimenten: «Es ist für jeden Spieler ein Privileg, Murat als Trainer zu haben. Wir würden sicher freuen, wenn er weitermacht.» Die Mannschaft würde auch gerne mithelfen, falls es nötig sei, versichert Xhaka. «Wenn es noch eine Unterschrift von uns braucht, machen wir das. Wir lernen jeden Tag von ihm und sind froh über einen Trainer, der uns so als Team weiterentwickelt hat.»
Tami: «Wir werden das in Ruhe diskutieren»
Also alles klar in Sachen Vertragsverlängerung bei Murat Yakin als Nationaltrainer? Vor allem nach einem solchen Werbestatement vom mächtigen Captain? Nicht ganz. Angesprochen auf den Vertrag des Trainers antwortet Nati-Direktor Pierluigi Tami: «Wir werden das in Ruhe diskutieren.»
Tamis Phrase irritiert. Denn was der Nati-Boss vielleicht im Quali-Jubel vergessen hat: Der Vertrag von Murat Yakin hat sich am Dienstag kurz nach 22.30 Uhr mit der Qualifikation für die WM 2026 automatisch um zwei weitere Jahre verlängert – bis zur EM 2028. Sofern Yakin also will, ist die Verlängerung bereits in trockenen Tüchern. Und beim Verband stellt man klar: «Er will.»
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
13
15
2
6
-2
12
3
6
1
9
4
6
-12
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
6
13
2
6
9
11
3
6
-2
7
4
6
-13
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
12
16
2
6
-1
10
3
6
2
7
4
6
-13
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
23
20
2
8
7
17
3
8
-6
10
4
8
-15
5
5
8
-9
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
18
19
2
8
10
17
3
8
9
13
4
8
0
8
5
8
-37
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
32
24
2
8
9
18
3
8
-1
12
4
8
-13
4
5
8
-27
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
22
18
2
8
10
16
3
8
3
13
4
8
-4
8
5
8
-31
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
22
24
2
8
2
14
3
8
-1
13
4
8
-10
5
5
8
-13
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
22
22
2
8
10
16
3
8
2
12
4
8
-9
9
5
8
-25
0