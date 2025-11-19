DE
FR
Abonnieren
«Ich will die Nation stolz machen»
1:40
Quali verlängert Yakin-Vertrag:«Ich will die Nation stolz machen»

Weder Team noch Direktor wissen es
Wird Yakins Nati-Vertrag verlängert oder nicht?

Eigentlich ist nach der fixen WM-Quali klar: Murat Yakins Vertrag hat sich automatisch bis zur EM 2028 verlängert. Doch der Nati-Direktor will es zuerst bereden, der Trainer gibt sich zurückhaltend und der Captain startet den grossen Werbeslogan.
Publiziert: 11:05 Uhr
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/17
Nati-Direktor Pierluigi Tami gibt sich betreffend Yakin-Verlängerung zurückhaltend.
Foto: Toto Marti
11_TobiasWedermannKommentar1_11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Tobias WedermannFussballchef

Es ist der Auftritt der gemeinsamen Freude, der gemeinsamen Stärke und vor allem der gegenseitigen Bewunderung: Nati-Captain Granit Xhaka und Trainer Murat Yakin treten nach der fixen Qualifikation für die WM in Nordamerika gemeinsam bei der Pressekonferenz auf. «Granit führt die Mannschaft hervorragend an, er will ja bekanntlich Trainer werden, und so verhält er sich auf dem Platz», sagt Murat Yakin über seinen Captain. Sozusagen bei jeder Frage gibt es Lob über Xhaka als Antwort.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Er gebe in jedem Training Vollgas und wolle jedes Spiel gewinnen. «Ich involviere Granit und die anderen Führungsspieler auch in meine Entscheidungen, ich bin froh über dieses Feedback», so der Trainer weiter. Jeder einzelne Spieler, «angefangen bei Granit», habe voll mitgezogen in diesem Jahr.

«Ihr müsst die Spieler fragen»

Die Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache: ein Kalenderjahr ohne Niederlage, eine fast perfekte WM-Quali auf Platz 1, keinerlei Nebengeräusche – und ein Nati-Trainer, der in seiner Karriere noch nie ein Quali-Spiel für eine Weltmeisterschaft verloren hat. Wenn das nicht genügend Argumente sind für eine Vertragsverlängerung? «Ihr müsst vielleicht die Spieler fragen, ob sie mich weiterwollen. Ich freue mich jeden Tag, mit dieser Truppe zu arbeiten, Persönlichkeiten, die mir wirklich ans Herz gewachsen sind.»

Mehr zur Schweizer WM-Qualifikation
«Die Buhrufe sind das Letzte, was ich erwartet habe – es schmerzt»
Mit Video
«Es schmerzt»
Weshalb Nati-Captain Xhaka in Pristina ausgebuht wurde
Nati-Trio überzeugt im Regen von Pristina
Mit Video
Noten zum Remis gegen Kosovo
Nati-Trio überzeugt im Regen von Pristina
Rodriguez spricht von «kleiner Party» – Yakin gönnt sich Glas Rotwein
Mit Video
Nach geschaffter WM-Quali
Rodriguez spricht von «kleiner Party» – Yakin gönnt sich Glas Rotwein

Und dann startet Captain Granit Xhaka mit der grossen Gegenoffensive in Sachen Lob und Komplimenten: «Es ist für jeden Spieler ein Privileg, Murat als Trainer zu haben. Wir würden sicher freuen, wenn er weitermacht.» Die Mannschaft würde auch gerne mithelfen, falls es nötig sei, versichert Xhaka. «Wenn es noch eine Unterschrift von uns braucht, machen wir das. Wir lernen jeden Tag von ihm und sind froh über einen Trainer, der uns so als Team weiterentwickelt hat.»

Tami: «Wir werden das in Ruhe diskutieren»

Also alles klar in Sachen Vertragsverlängerung bei Murat Yakin als Nationaltrainer? Vor allem nach einem solchen Werbestatement vom mächtigen Captain? Nicht ganz. Angesprochen auf den Vertrag des Trainers antwortet Nati-Direktor Pierluigi Tami: «Wir werden das in Ruhe diskutieren.»

«Wir spielen sehr schönen Fussball»
1:37
Nati-Direktor nach WM-Quali:«Wir spielen sehr schönen Fussball»

Tamis Phrase irritiert. Denn was der Nati-Boss vielleicht im Quali-Jubel vergessen hat: Der Vertrag von Murat Yakin hat sich am Dienstag kurz nach 22.30 Uhr mit der Qualifikation für die WM 2026 automatisch um zwei weitere Jahre verlängert – bis zur EM 2028. Sofern Yakin also will, ist die Verlängerung bereits in trockenen Tüchern. Und beim Verband stellt man klar: «Er will.»

Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schweiz
        Schweiz