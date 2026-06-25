Die drei Spiele der WM-Gruppenphase haben gezeigt: Bei der Nati läuft noch nicht alles wie geschmiert. Und doch zeigt das Team von Murat Yakin bemerkenswerte Tendenzen, findet Blick-Fussballchef Tobias Wedermann.

Tobias Wedermann Fussballchef

Mentale Stärke, defensive Stabilität, Effizienz, eine gute Stimmung und idealerweise noch ein Shootingstar, der die ganze Fussballwelt begeistert. Das sind die Zutaten einer echten Turniermannschaft. Und die Gruppenphase hat gezeigt: Die Schweiz bringt all das mit.

Die Nati steht als Gruppensieger in der K.o-Phase einer WM. Darauf darf man stolz sein, auch wenn der Weg dorthin nicht ganz so einfach war, wie viele erwartet haben. Die Enttäuschung der Katarstrophe zum Auftakt hat diese Mannschaft weggesteckt. Nebenschauplätze und Unruhen auf der Checkliste abgehakt.

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Und trotzdem bleibt Luft nach oben. Yakins Einwechslungen gegen Katar und Kanada haben kaum funktioniert. Gesetzte Leistungsträger wie Dan Ndoye bleiben bislang hinter ihren Möglichkeiten zurück. Ist das ein Problem? Nein.

Denn die Formkurve zeigt nach oben. Die Stimmung ebenfalls. Die Schweiz hat sich von Spiel zu Spiel gesteigert. Genau das zeichnet Turniermannschaften aus.

Warum also sollte diese Nati nicht die grosse Überraschung dieser WM werden? Warum sollte Johan Manzambi nicht jener Spieler des Turniers sein, über dessen Sternstunde in zehn Jahren noch gesprochen wird? Ja, warum eigentlich nicht?

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