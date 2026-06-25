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Warum nicht vom ganz grossen Coup träumen?
Diese Nati spielt im Stil einer Turniermannschaft

Die drei Spiele der WM-Gruppenphase haben gezeigt: Bei der Nati läuft noch nicht alles wie geschmiert. Und doch zeigt das Team von Murat Yakin bemerkenswerte Tendenzen, findet Blick-Fussballchef Tobias Wedermann.
Publiziert: 15:56 Uhr
|
Aktualisiert: vor 11 Minuten
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Nati-Trainer Murat Yakin hatte bisher mehrfach ein gutes Händchen.
Foto: TOTO MARTI
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Tobias WedermannFussballchef

Mentale Stärke, defensive Stabilität, Effizienz, eine gute Stimmung und idealerweise noch ein Shootingstar, der die ganze Fussballwelt begeistert. Das sind die Zutaten einer echten Turniermannschaft. Und die Gruppenphase hat gezeigt: Die Schweiz bringt all das mit.

Die Nati steht als Gruppensieger in der K.o-Phase einer WM. Darauf darf man stolz sein, auch wenn der Weg dorthin nicht ganz so einfach war, wie viele erwartet haben. Die Enttäuschung der Katarstrophe zum Auftakt hat diese Mannschaft weggesteckt. Nebenschauplätze und Unruhen auf der Checkliste abgehakt.

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Und trotzdem bleibt Luft nach oben. Yakins Einwechslungen gegen Katar und Kanada haben kaum funktioniert. Gesetzte Leistungsträger wie Dan Ndoye bleiben bislang hinter ihren Möglichkeiten zurück. Ist das ein Problem? Nein. 

Denn die Formkurve zeigt nach oben. Die Stimmung ebenfalls. Die Schweiz hat sich von Spiel zu Spiel gesteigert. Genau das zeichnet Turniermannschaften aus.

Warum also sollte diese Nati nicht die grosse Überraschung dieser WM werden? Warum sollte Johan Manzambi nicht jener Spieler des Turniers sein, über dessen Sternstunde in zehn Jahren noch gesprochen wird? Ja, warum eigentlich nicht?

Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
K.o.-Phase
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Schweiz
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