Nach dem 1:1 gegen Nordirland will Murat Yakin auch gegen Luxemburg experimentieren. Gleich zahlreiche Stammkräfte werden am Dienstagabend fehlen.

1/7 Murat Yakin will gegen Luxemburg zahlreiche Wechsel vornehmen. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Yakin gibt Einblick in Aufstellung vor Testspiel gegen Luxemburg

Fokus liegt auf Vorbereitung für Herbst, nicht auf Ergebnissen

Vier Neulinge feierten im letzten Spiel ihre Nati-Premiere Die Blick KI ist noch am lernen und kann Fehler machen. Fragen zum Sport und Wetter können noch nicht beantwortet werden. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lucas Werder Reporter Fussball

Noch selten hat sich Murat Yakin (50) vor einem Länderspiel derart offen in die Karten blicken lassen. Einen Tag vor dem Testkick in St. Gallen gegen Luxemburg verrät der Nati-Trainer bereits seine halbe Aufstellung. Rechtsverteidiger Lucas Blondel (28)? «Wird sicher zum Einsatz kommen». Und Miro Muheim, der am Montag seinen 27. Geburtstag feiert, auf der anderen Seite? «Wird von Beginn an spielen.»

Zudem lässt Yakin durchblicken, dass Breel Embolo (28), der in Belfast seine Captain-Premiere erlebte, eine Pause bekommt. Das Gleiche gilt für Ricardo Rodriguez (32). Wer gegen Luxemburg die Binde tragen wird, lässt der Nati-Trainer zumindest halbwegs offen. «Es wird einer der beiden Spieler mit den meisten Länderspiel-Einsätzen», so Yakin. So dürfte am Dienstag entweder Denis Zakaria (28) oder Ruben Vargas (26) die Nati als Captain aufs Feld führen.

Auf der Goalie-Position hatte Yakin schon vergangene Woche angekündigt, dass auch Yvon Mvogo (30) in einem der beiden Spiele seine Chance bekommen wird. «Wir spielen ohne Xhaka, Akanji, Freuler, Kobel, Embolo und Amdouni», fasst es der Nati-Trainer zusammen. «Da müssen wir jetzt nicht über Resultate diskutieren.»

Zufriedenheit über Nordirland-Spiel

Yakin macht damit noch einmal unmissverständlich klar, dass sein Fokus in diesem Länderspiel-Fenster anderen Prioritäten als den Ergebnissen gilt. Eine Vorwarnung, falls es am Dienstag zu einer Blamage kommt? «Alles, was wir jetzt machen, dient der Vorbereitung auf den Herbst. Darum haben wir auch beim Aufgebot so selektioniert. Wir wollen Erkenntnisse von Spielern gewinnen, die wir noch nicht so gut kennen», erklärt er.

Diesem Vorhaben ist Yakin schon am Freitag in Nordirland nachgekommen. Mit Stefan Gartenmann (28), Isaac Schmidt (25), Alvyn Sanches (22) und Lucas Blondel (28) feierten im Windsor Park gleich vier Neulinge ihre Nati-Premiere. Doch nicht nur aufgrund des Debütantenballs bleibt Yakin auch drei Tage nach der Partie bei seinem positiven Testspiel-Fazit. «Nicht alles war super. Aber die Art und Weise, wie wir Fussball gespielt haben, hat mir gefallen. Die Statistik und Video-Zusammenfassung bestätigt vieles», so der Basler.