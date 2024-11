Grippewelle bei der Nati

Grippe-Alarm im Nati-Hotel! Nachdem Ardon Jashari (22) die Reise nach Teneriffa krankheitsbedingt gar nicht erst angetreten ist, hat es nun auch Murat Yakin (50) erwischt. Der Nati-Trainer muss am Sonntagnachmittag die Pressekonferenz vor dem letzten Nations-League-Spiel gegen Spanien sausen lassen. Für ihn springt Co-Trainer Giorgio Contini (50) ein. Ob Yakin auch für das Spiel am Montagabend Forfait geben muss, ist offen. An der Pressekonferenz um 16.45 Uhr dürfte der SFV ein Update vermelden.

Gleich mehrere Nati-Stars hatten diese Woche mit Erkältungssymptomen zu kämpfen. Darunter auch Captain Granit Xhaka (32), der gegen Serbien aber 90 Minuten auf dem Platz stehen konnte.

Die Krankheitswelle lässt Erinnerungen an die WM 2022 aufkommen. In Katar mussten mit Yann Sommer (35) und Nico Elvedi (28) gleich zwei Stammkräfte für das dritte Gruppenspiel gegen Serbien (3:2) passen, Silvan Widmer (31) erwischte es vor dem Achtelfinal gegen Portugal (1:6). Auch Xhaka, Ricardo Rodriguez (32) und Manuel Akanji (29) litten zwischenzeitlich unter Grippe-Symptomen und mussten Medikamente einnehmen.