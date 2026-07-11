Die Schweiz hat die historische Chance in die WM-Halbfinals einzuziehen. Zehn «Experten» sagen, was sie der Nati gegen Argentinien zutrauen und wie sie den Ausgang des Viertelfinalspiels tippen.

Der Wetterschmöcker

Martin Gisler – 1:0 für Argentinien

Die Nati ist ja bereits sehr weit gekommen an dieser Weltmeisterschaft. Argentinien ist aber schon nochmal eine Stufe besser einzuschätzen als die vorherigen Gegner. Und leider spielt kein Wetterprophet bei der Nati mit. Wäre einer dabei, dann wäre das Resultat wohl umgekehrt und die Schweiz würde 1:0 gewinnen. Aber so muss ich leider als Wetterschmöcker «Tannäbart» auf eine knappe Pleite tippen.

Die Astrologin

Madame Etoile Monica Kissling – Argentinien gewinnt

Einen exakten Resultattipp kann ich für dieses Spiel leider nicht abgeben. Für die Schweiz wird es aber sehr schwierig. Bis und mit dem Sechzehntelfinal standen die Sterne für die Nati sehr günstig. Nun wartet mit Argentinien ein Gegner, dessen Sternenkonstellation noch besser ist. Gemeinsam mit Spanien weisen die Argentinier die stärkste Konstellation aller von mir analysierten Teams auf – wobei die Sterne für die Iberer sogar noch einen Tick günstiger stehen.

Der Mathematiker

Jonas Bächinger – 1:0 für Argentinien

Mein Tipp beruht auf einem statistischen Modell, das auf Basis gut untersuchter Faktoren den Ausgang eines Spiels in Wahrscheinlichkeiten fasst. Argentinien kommt auf rund 70 Prozent, die Schweiz auf 30. Realistisch ist der Titelverteidiger einfach stärker. Über viele Spiele ist so ein Modell treffsicher, im einzelnen Spiel aber sagt die Statistik wenig aus, da entscheiden auch Tagesform, Nervenstärke und der Zufall. Und das ist aus Schweizer Sicht das Gute daran. Ich tippe trotzdem 1:0 für Argentinien.

Die Buchmacher

Sporttip – 2:1 nach Verlängerung für die Schweiz

Gemäss unseren Quoten ist das wahrscheinlichste Resultat nach 90 Minuten ein 1:0 für Argentinien (Quote 5.50). Da wir jedoch auch emotional mit der Schweiz mitfiebern, tippen wir auf ein 1:1 nach 90 Minuten (Quote 6.40). Die Nati wird 1:0 in Führung gehen und sich anschliessend mit allem, was sie hat, gegen den Ausgleich stemmen. Gegen einen Traumassist von Lionel Messi ist die Schweizer Hintermannschaft jedoch chancenlos, sodass es nach 90 Minuten 1:1 steht und das Spiel in die Verlängerung geht. Dort greift Murat Yakin zu einem taktischen Kniff, der zum 2:1 führt und die Schweiz ins Halbfinale bringt.

Der Blick-Fussballchef

Tobias Wedermann – 2:1 für die Schweiz

Ausserhalb der Schweiz erwarten alle die nächste Messi-Show. Ich glaube, sie erleben stattdessen den grössten Schweizer Fussballabend der Geschichte. Diese Nati hat sich an dieser WM zu einer echten Turniermannschaft entwickelt: defensiv kompromisslos, mental stark, vielseitig und überzeugt von ihren Qualitäten. Zudem haben Granit Xhaka und Co. ihre ganz grosse Leistung an diesem Turnier noch gar nicht abgerufen. Nur um die klimatischen Bedinungen in Kansas City mache ich mir grössere Sorgen. Argentinien ist derweil verwundbar und hat das schon mehrfach gezeigt. Genau das wird die Schweiz ausnutzen können.

Der Blick-Experte

Blerim Dzemaili – Schweiz siegt im Penaltyschiessen

Ich rechne mit einer engen Partie und kann mir durchaus vorstellen, dass es es nach 120 Minuten 1:1 stehen wird. Ohne Johan Manzambi auf dem Platz wird Breel Embolo für das Tor sorgen müssen. Im Penaltyschiessen tippe ich dann auf die Schweiz, weil wir dafür den besseren Goalie zwischen den Pfosten haben. Gegen Kolumbien hat Gregor Kobel seine Qualitäten als Penalty-Killer bewiesen. Die Revanche für 2014 wird gelingen!

Der Argentinier

Paulo Filippini Avoso, Radio Mitre – 1:0 für Argentinien

Ich glaube, Argentinien spielt bis jetzt nicht auf seinem gewohnten Niveau, ist aber dennoch Favorit. Es hat eben dieses gewisse Etwas: den Einsatz, das Herzblut. Was aber ihren Fussball anbetrifftt, tun sie sich schwer. Trotzdem glaube ich, dass sie 1:0 gewinnen in der regulären Spielzeit, auch weil die Schweiz mit Manzambi einen Schlüsselspieler nicht zur Verfügung hat. Aber es wird ein sehr enges Spiel. Was Messi angeht? Seit einem Monat ist er ein Monster, ein Tier. Es gibt kein Wort, um ihn zu beschreiben. Ein Ausserirdischer.

Die Künstliche Intelligenz

Google Gemini – 2:1 für Argentinien

Die Schweiz hat im Turnierverlauf grosse defensive Disziplin bewiesen und steht nach dem torlosen Remis und dem dramatischen Elfmeterschiessen gegen Kolumbien verdient im Viertelfinale. Argentinien hingegen zeigte beim packenden 3:2-Comeback gegen Ägypten, dass sie zwar anfällig sein können, durch die Genialität von Lionel Messi, der bereits acht Turniertore erzielt hat, aber jede Abwehr knacken können. Es wird ein Geduldsspiel für die Albiceleste, bei dem sich am Ende die individuelle Klasse der Offensivabteilung hauchdünn durchsetzen dürfte.

Der Insider

Nasim Khan vom Ringier-Personalrestaurant Inside – Argentinien siegt im Penaltyschiessen

Die Schweiz wird es dem Weltmeister schwer machen und sich auf jeden Fall mit einem 1:1 in die Verlängerung kämpfen. Ich glaube sogar, dass es am Ende zum Penaltyschiessen kommt – anders als an der WM 2014, wo Argentinien die Nati spät in der Verlängerung schockte. Trotzdem tippe ich letzlich auf Argentinien, das sich mit seinen Stars Lionel Messi und Lautaro Martinez vom Elfmeterpunkt durchsetzen wird.

Die Blick-Community

Zusammengefasst von Fanol Ajdari, Blick Social Team – 2:1 nach Verlängerung für Schweiz

Unsere Community glaubt an einen Schweizer 2:1-Sieg nach Verlängerung. Der Nati ist schon einmal gelungen, einen amtierenden Weltmeister aus einem Turnier zu werfen – warum also nicht ein zweites Mal? Kampfgeist, Zusammenhalt und Super-Kobel sollen den Unterschied ausmachen. Schliesslich wolle man am Sonntagmorgen wieder auf den Strassen feiern. Argentinien und insbesondere Lionel Messi seien zwar ein ganz harter Brocken, die vielen Gegentore machen den Blick-Lesern aber Hoffnung. Und was gibt es Schöneres, als wenn nach einem umkämpften 1:1 nach 90 Minuten diesmal der Spiess umgedreht wird und wir in der Verlängerung jubeln?

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