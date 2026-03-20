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Nati: So sieht das neue Heimtrikot der Nati aus
Vom Pass inspiriert
So sieht das neue Heimtrikot der Nati aus
Puma und der SFV haben das neue Heimtrikot der Schweizer Nati vorgestellt. Das neue Trikot sei vom Pass und der Topografie der Schweiz inspiriert.
Publiziert: vor 11 Minuten
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